Baleia Rossi quer lançar candidatura à presidência da Câmara na quarta

Candidato do grupo de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à presidência da Câmara, o deputado Baleia Rossi (MDB-SP) pretende lançar sua candidatura oficialmente nesta quarta-feira, 6, e já começar a viajar pelo país no dia seguinte em busca de apoio político.

Segundo aliados, Baleia aguarda apenas uma definição final sobre o apoio do PT a sua candidatura. Os petistas devem se reunir nesta segunda-feira, 4, para tratar do assunto, e a expectativa da ala mais pragmática do partido é fechar apoio ao candidato do MDB.

Se conseguir lançar a candidatura na quarta-feira, Baleia deve começar as viagens no dia seguinte pelo Ceará.

Arthur Lira

Adversário de Baleia na disputa, Arthur Lira (PP-AL) inicia a agenda de viagens nesta terça-feira (5) pela região Norte. Amanhã, ele deve ir a Macapá (AP) e Belém (PA). Na quarta-feira, a Boa Vista (RR) e Manaus (AM). Na quinta-feira (7), pretende ir a Rio Branco (AC) e Porto Velho (RO).

