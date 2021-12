Baleia Rossi oficializa candidatura à presidência da Câmara

O líder do MDB, Baleia Rossi (MDB), anunciou oficialmente nesta quarta-feira, 6, sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados, com o slogan “Câmara livre. Democracia viva”. Até o momento, ele vai concorrer ao cargo com o líder do PP, Arthur Lira (PP), candidato defendido por Jair Bolsonaro, e com Capitão Augusto (PL) e André Janones (Avante).

Rossi tem o apoio do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM), e de 11 legendas: PT, PSL, MDB, PSB, PSDB, DEM, PDT, Cidadania, PV, PCdoB e Rede. A eleição para definir o comando da Câmara no biênio 2021/2022 ocorrerá no começo de fevereiro.

Na ocasião, também serão escolhidos os demais ocupantes da Mesa Diretora: dois vice-presidentes, quatro secretários e os respectivos suplentes. O anúncio da candidatura de Baleia Rossi foi feito em entrevista coletiva na Câmara. Ele estava acompanhado de Rodrigo Maia e de representantes dos partidos que o apoiam e se autodenominam “Frente Câmara Livre".

Perfil

Baleia Rossi, 48 anos, é presidente nacional do MDB e líder do partido na Câmara dos Deputados. Está no seu segundo mandato como deputado federal e iniciou a carreira pública aos 20 anos, quando foi eleito vereador na cidade de Ribeirão Preto (SP). É filho do ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Wagner Rossi.

O parlamentar é autor de uma das propostas de reforma tributária em discussão na Câmara dos Deputados. A PEC 45/19 acaba com cinco tributos e também cria os impostos sobre bens e serviço.

Em 2020, Baleia Rossi foi relator na Câmara do auxílio financeiro de R$ 2 bilhões a santas casas e hospitais filantrópicos para atuação de forma coordenada no combate à pandemia (Lei 13.995/20).

