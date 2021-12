Baldy diz que suspensão da posse de ministra é "embaraçosa"

O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, classificou como "embaraçosa para o país" a suspensão da posse de Cristiane Brasil como Ministra do Trabalho, que estava agendada para a manhã desta segunda-feira, 22, no Palácio do Planalto, em Brasília.

A suspensão foi determinada pela presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, por conta de um processo movido por um grupo de advogados trabalhistas. Ela alegou que a posse fosse suspensa até que ação fosse analisada.

Baldy disse que cada poder tem suas atribuições e legitimidade. "Os atos devem ser questionados dentro do âmbito legal, mas a Justiça necessita ser realizada, pois esse é um ato do presidente da República".

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, comentou o impasse e disse que o governo mantém o nome de Cristiane para o cargo e espera a resolução judicial de forma serena. Marun indicou que a posse pode acontecer mesmo com a agenda internacional de Michel Temer. "Maia será o presidente da República com plenos poderes, se essa decisão sair nesse tempo, caberá a ele decidir sobre a posse".

Questionado sobre se seria mais fácil fazer outra indicação, concordou, mas ponderou: "Um governo que pretende fazer as reformas necessárias não pode, em uma situação dessa, que também é basilar, optar pelo caminho mais fácil. Optamos pelo caminho necessário, que é a preservação das prerrogativas constitucionais do presidente da República".

Marun ainda brincou esperar que essa novela que impede a posse da ministra desde o dia 9 de janeiro tenha um "final feliz".

