Baianos têm 30 dias para regularizar biometria; saiba como

Faltando um mês para terminar o prazo para fazer a biometria, 65% dos baianos que tiveram o título cancelado por não realizar recadastramento ainda não regularizaram a situação do documento. De acordo com o último balanço feito pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), 324.539 eleitores fizeram a biometria entre 5 de março e 5 de abril.

Os demais têm até 9 de maio para regularizar a situação. No total, 916.378 eleitores tiveram o título cancelado na Bahia.

O serviço está disponível em quatro Prefeituras-Bairro, no Posto da Câmara Municipal, na Casa da Justiça e Cidadania, nos shoppings Paralela e Center Lapa e nos postos do SAC da Barra, Cajazeiras, Comércio, Periperi e Boca do Rio. É necessário agendar o atendimento nessas unidades.

Sem horário marcado também é possível ser atendido nas estações do metrô de Pirajá e Bonocô, além da estação ferroviária da Calçada e nos cartórios eleitorais na sede do TRE, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

adblock ativo