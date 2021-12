“Gededel se meteu em uma enrascada e só você pode ajudá-lo! Você é capaz de recuperar seus 51 milhões em dinheiro?” Esta é a descrição do jogo ‘Recupere o Dinheiro de Gededel’, criado pelos soteropolitanos Ricardo Schmid, 27, Victor Hugo Castro, 25, e Daniel Castro Barbosa, 26.

"A gente percebeu que, no Brasil, muitos jogos ligados às questões políticas estão sendo criados. Daí, surgiu a ideia. Fizemos sem muita pretensão e eu não imaginava que a repercussão seria tão boa. Todo mundo que jogou tem dado um feedback muito bom, dizem que é engraçado", conta Ricardo.

Inspirado na descoberta de um apartamento com R$ 51 milhões supostamente ligado ao ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB), o aplicativo só está disponível para Android. Contudo, em breve, também estará no iOS. O jogo foi produzido em duas semanas e entrou no ar no último sábado (23).

Apesar de só ter 41 downloads, muitos comentários se destacam na página do jogo na playstore. “Falta o Lula na Papuda”, comentou um. “A proposta do jogo piada é excelente”, disse outro. A criação do aplicativo já tem aberto portas.

Caio Issa* Baianos criam jogo inspirado em 'bunker' que seria de Geddel

Game over

A brincadeira começa quando o parceiro avisa que a polícia está chegando e se oferece para jogar o dinheiro pela janela para o personagem de Geddel pegar. À medida em que ele vai resgatando as cédulas, a pontuação cresce, enquanto ele se esquiva dos objetos - e gatos! - que os vizinhos jogam do prédio. Se Geddel for acertado, perde o jogo e um carro da polícia aparece e o leva para prisão, onde aparece atrás das grades. Por fim, o jogador na pele de Geddel que consegue alcançar os R$ 51 milhões, vence o jogo e libera o modo ‘high score’, sem limites de dinheiro.

Nova fase com políticos

O jogo ‘Recupere o Dinheiro de Gededel’ foi inspirado no ex-ministro Geddel Vieira Lima, preso desde que a Polícia Federal encontrou R$ 51 milhões em um apartamento da Graça ligado a ele. Segundo Ricardo, um dos criadores, algumas pessoas chegaram a procurá-lo para investir na ideia. "A gente está pensando em fazer melhorias, colocar talvez uma fase nova, com algum outro envolvimento político", afirma.

* Sob a supervisão da editora-coordenadora Ana Paula Ramos.

adblock ativo