'Baiana' Dilma quer luta contra 'parasitas'

Críticas duras foram dirigidas ao presidente interino Michel Temer (PMDB) no evento oficial de entrega de título de cidadã baiana à presidente afastada Dilma Rousseff (PT), nesta quinta-feira, 16, na Assembleia Legislativa (AL-BA), localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

A homenageada e os deputados Rosemberg Pinto (PT), autor do projeto de concessão do título, e Marcelo Nilo (PSL), presidente da Casa, chamaram Temer de "golpista", transformando o evento num ato de desagravo e solidariedade à petista. Até a cantora Juliana Ribeiro, que cantou Bahia com H para homenagear Dilma, começou com um "Fora Temer!", repetido por Rosemberg.

Dilma voltou a atribuir a uma "vingança" do deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) o processo de impeachment que a retirou da cadeira presidencial. Usou uma metáfora para explicar o tipo de "golpe" que atinge a democracia brasileira, a quem comparou com uma árvore. Disse que, no golpe clássico, a árvore é cortada com um machado. No que usa o impeachment, sem crime de responsabilidade, a "árvore vai sendo atacada por parasitas implacáveis".

Ela convocou os "conterrâneos" a lutar pela democracia no período em que ela estiver afastada. "Podemos destruir os parasitas que atacam a árvore, não vamos deixar que eles matem a árvore", disse, sendo muito aplaudida pelos convidados que assistiam à sessão especial no Plenário da Assembleia.

Governo golpista

A presidente chegou por volta das 12h30, acompanhada pelo governador Rui Costa e o ex-ministro Jaques Wagner. Foi recebida por Nilo, Rosemberg e o líder do governo na Casa, deputado Zé Neto (PT).

Ao justificar o título, Rosemberg listou as realizações de Dilma na Bahia, como os 7,2 milhões de beneficiados do Bolsa Família e as 184,5 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida entregues a famílias do estado.

Dilma usou os programas sociais da sua gestão para "alertar" que eles correm perigo com o "governo golpista", que, segundo Dilma, planeja cortar verbas do Bolsa Família e do Minha Casa. "O governo provisório não pode desmontar o país", reclamou, para acusar a gestão Temer de não ter "legitimidade para propor soluções, que não conversa com os movimentos sociais".

Por essa razão não acredita que o governo interino tenha "condições de mapear o caminho para que nós saiamos dessa crise". Disse ainda que, se o programa de Temer fosse apresentado numa campanha eleitoral, não passaria pelas urnas.

No seu discurso, Dilma preferiu não seguir os conselhos do deputado Rosemberg de, agora como baiana, usar termos regionais como "oxente" e comer regularmente acarajé. Mas voltou a divertir a sua plateia baiana ao falar de um tema recorrente nos seus discursos pronunciados no estado, a "Rótula do Abacaxi", na Via Expressa.

"Fiquei impressionada como a Bahia mudou. Estive ali com Wagner. Só lembro do nome, 'abacaxi'. O Wagner chamou a Via Expressa de a 'rótula do jiló'. Do quiabo, aliás. Eu estou hoje confundindo os vegetais e as frutas...", disse.

