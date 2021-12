Bahia tirou mais pessoas da pobreza no país, afirma Rui

A Bahia foi o estado brasileiro que mais retirou a população das faixas da pobreza e da extrema pobreza, seja em números absolutos ou proporcionalmente.

A declaração foi feita pelo governador Rui Costa, durante reunião, realizada nesta quinta-feira, 21, com o presidente do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida), Kanayo Nwanze, na Governadoria, em Salvador.

O Fida é um órgão de cooperação internacional, ligado à Organização das Nações Unidas (ONU), para a redução da pobreza com ênfase no desenvolvimento das populações rurais.

"O nosso sonho é que, se hoje são necessários na Bahia programas sociais como o Bolsa Família, que coloca na nossa economia R$ 3,6 bilhões, no futuro não tenhamos mais essas pessoas na linha da pobreza", disse Rui.

O governador informou que esteve na quarta-feira, 20, em Manoel Vitorino, no centro sul baiano, e "hoje [quinta] fechamos um ciclo em Uauá [região nordeste], com a entrega de uma obra [agroindústria] de R$ 5 milhões, que inova em tecnologia e elevou a capacidade de produção de 100 para 800 toneladas. Eles [os agricultores] ainda terão acompanhamento e apoio para a gestão".

A agroindústria entregue em Uauá é o primeiro investimento feito no âmbito do Pró-Semiárido, programa com verba do Fida.

