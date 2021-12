Bahia terá US$ 200 milhões do Bird para rodovias

O Ministério da Fazenda autorizou a Bahia a contratar empréstimo externo de US$ 200 milhões junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) que devem ser usados para a manutenção de rodovias. O empréstimo foi autorizado pela Assembleia Legislativa no início deste ano. A União é a garantidora, e com a crise econômica, o governo federal estava tentando segurar as liberações de empréstimos aos Estados. Agora, o Senado aprovou a autorização em acordo com o governo federal.

O principal articulador para a liberação do empréstimo foi o senador baiano Walter Pinheiro (sem partido, ex-PT), recém nomeado secretário da Educação no governo Rui Costa (PT).

"É importante por dois aspectos: primeiro, porque a gente faz uma injeção de recursos no estado gerando trabalho e renda, portanto, movimentando a atividade econômica numa área que emprega muita mão-de-obra. E, segundo, que você entra com a providência de uma das questões fundamentais que são corredores de transporte tanto para as pessoas quando para o escoamento da produção", disse Pinheiro em nota.

A liberação do crédito terá a garantia da União. "Com a autorização do Executivo, o estado poderá dar seguimento ao processo que culminará na utilização dos recursos para a segunda etapa do Programa de Restauração e Manutenção de Rodovias Estaduais da Bahia (Premar)", informa a assessoria de imprensa do senador.

