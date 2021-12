Bahia tem 7 parlamentares entre os '100 Cabeças do Congresso'

Anualmente, o Departamento Sindical de Assessoria Parlamentar (DIAP) lança os '100 Cabeças do Congresso Nacional', publicação que diferencia deputados e senadores pela atuação durante o exercício do mandato. O objetivo da iniciativa é fornecer à sociedade uma radiografia sobre a atuação dos principais representantes do Poder Legislativo.

A entidade considera os seguintes atributos para efeitos do ranqueamento: capacidade de conduzir debates, negociações, votações, articulações, formulações, senso de oportunidade, eficiência na leitura da realidade, facilidade para conceber ideias, constituir posições, elaborar propostas e projetá-las para o centro do debate, liderando sua repercussão e tomada de decisão.

O estado que mais teve representantes é São Paulo com 15 parlamentares. Vale o destaque que a Unidade Federativa é que tem a maior bancada na Câmara dos Deputados, com 70 parlamentares. Depois dos paulistas, os estados com mais integrantes na lista são Minas Gerais, com nove, e o Rio de Janeiro, com oito.

Dos 100 integrantes da lista, a Bahia tem sete representantes, número que a coloca em quarto lugar em termos de parlamentares escolhidos. São eles: Afonso Florence (PT), Alice Portugal (PCdoB), Arthur Maia (PPS), Daniel Almeida (PCdoB), José Carlos Aleluia (DEM), José Rocha (PR) e Otto Alencar (PSD).

Esta foi a 24ª edição dos '100 Cabeças do Congresso Nacional' que começou em 1994.

