Bahia perdeu R$ 700 milhões em 2012

A frustração de R$ 700 milhões na arrecadação do Estado em 2012 foi o mote do debate que se estabeleceu com a apresentação na Assembleia Legislativa, das metas fiscais referentes ao 3º quadrimestre do ano passado, pelo secretário da Fazenda, Luiz Alberto Petitinga.

Apesar da queda nas receitas causada pela queda nas transferências de recursos da União, em função das desonerações fiscais promovidas pelo governo federal para segurar a economia do País, o relatório indica que o Estado cumpriu as metas fiscais.

As despesas com pessoal, ponto fundamental do equilíbrio de um governo, regulado de forma rígida pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), se mantiveram dentro do limite, em 2012: somaram R$ 14,48 bilhões, equivalente a 98,03% da previsão anual e representaram aumento de 12,89% em relação a 2011.

O chamado "limite prudencial" estabelecido pela LRF para despesas com pessoal para o Estado é de 57% da receita corrente líquida (soma da arrecadação dos impostos e transferências da União). A Bahia manteve-se bem abaixo, com percentual de 54,08%.

Petitinga avaliou que o Estado cumpriu "de forma satisfatória as metas estabelecidas para o período", chegando ao fim do ano "com uma situação de equilíbrio e controle das contas públicas".

Descontrole - Os deputados da oposição pensam diferente. Apontaram "descontrole" nas contas e um suposto "rombo" de R$ 2,6 bilhões. Este seria o valor dos recursos obtidos em empréstimos para a utilização em investimentos (obras), mas usados no custeio da máquina estadual, inchada, segundo os oposicionistas, pela quantidade de cargos que o governo precisaria dar aos seus aliados.

Os deputados Elmar Nascimento (PR) e Luciano Simões (PMDB) acusaram o governo de "maquiar" as contas com artifícios fiscais para apresentar um relatório favorável. Bruno Reis (PRP) atribuiu o uso do dinheiro dos empréstimos para financiar o custeio como o fator responsável pelo atraso no pagamento das empresas que trabalham com o Estado.

"Se o governo fosse contabilizar as despesas com contratações via Reda e PST, a Bahia seria campeã do prejuízo", afirmou o oposicionista.

Reação - O deputado Zé Neto (PT), líder do governo, rebateu as acusações. Sustentou que, apesar da frustração dos R$ 700 milhões da receita, a Bahia posicionou-se em terceiro lugar entre os estados brasileiros com melhor saúde financeira em 2012.

"Não dá para considerar essa acusação de que o Estado usou dinheiro de empréstimos para custeio da máquina. Os deputados da oposição sabem que os organismos internacionais e nacionais têm um sistema extremamente rígido para liberar dinheiro, só emprestam com todas as garantias possíveis. Se estamos obtendo empréstimos significa que está tudo bem", declarou.

