Bahia e Reino Unido assinam protocolo para parceria

O governador Rui Costa e representantes de secretarias estaduais receberam, nesta segunda-feira, 14, o embaixador do Reino Unido no Brasil, Alex Ellis, para a assinatura de protocolo de intenções entre os dois governos.

O documento oficializa as intenções de fortalecimento da cooperação entre o estado da Bahia e o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido nas áreas de educação, infraestrutura e saúde públicas.

As ações prioritárias que serão resultado do protocolo direcionam-se às áreas de saúde e educação, mas a médio e longo prazo outros setores também serão objeto de cooperação.

Após a reunião, o governador Rui Costa apontou os próximos passos que devem ser tomados para concretizar as propostas.

"Nas duas áreas (educação e saúde) nós já vamos promover encontros no mês de janeiro com empresários, investidores e o governo, a fim de desdobrar esse protocolo em ações, seja na área de capacitação, de treinamento ou na área de investimento. Nós apostamos que vamos desdobrar isso em negócios que sejam bons para gerar emprego e renda no estado da Bahia, e sejam bons para empresários que apostam em nosso estado", disse Rui.

Para o embaixador do Reino Unido do Brasil, Alex Ellis, as relações entre os investidores e governo britânicos e a Bahia são promissoras. "A Bahia para nós é um estado prioritário em vários setores. No setor de educação, desde a educação primária até o mais sofisticado em termos de pesquisa. Incluindo ainda a educação profissional, que é uma grande aposta britânica aqui no Brasil".

Participaram da reunião os secretários Fábio Vilas-Boas, da Saúde; Marcos Cavalcanti, Infraestrutura); Bruno Dauster, Casa Civil; e Manoel Mendonça, de Ciência, Tecnologia e Inovação.

