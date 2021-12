Babuca Grimaldi é o nome cotado para vice de Fábio Nogueira

O produtor cultural Babuca Grimaldi (Rede) é o nome mais forte para ser o vice de Fábio Nogueira (Psol) nas eleições municipais deste ano. Babuca participou da convenção do Psol na manhã deste domingo, 31, mas o anúncio oficial será realizado após a convenção da Rede, no dia 5 de agosto.

O vereador Hilton Coelho (Psol) confirmou o nome de Grimaldi ao cargo. O presidente estadual da Rede, Júlio Rocha, mencionou o nome do produtor cultural, no entanto, disse que a decisão ainda vai ser tomada "com serenidade".

