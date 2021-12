Babá do filho de Temer é contratada como assessora do Planalto

A babá do filho do presidente Michel Temer (PMDB) é contratada como assessora do Gabinete de Informação em Apoio à Decisão (Gaia). O órgão é responsável por organizar informações estratégicas para o peemedebista tomar decisões.

O Planalto, no entanto, nega que Leandra Brito seja babá de Michelzinho. Temer, por sua vez, informou para o jornal "O Globo" que a mulher é alguém por quem o filho "se afeiçoou".

Leandra também afirma que Michelzinho não tem babá e explica que ela ajuda a assessorar a primeira-dama Marcela Temer e o presidente "em toda e qualquer situação". No entanto, Leandro não detalhou como ajuda.

Ela trabalha no Palácio do Jaburu, onde a família presidencial mora, e também acompanha Michelzinho em viagens, como na Páscoa e no Réveillon. O salário pago pela Planalto para Leandra é de R$ 5.194, fora as diárias de viagens.

Segundo o governo, ela será transferida do Gaia para o staff que serve à família de Temer. A data para a mudança não foi divulgada.

