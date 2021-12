Ayres Britto: saída para crise política está na Constituição

Com a experiência de ter presidido o Supremo Tribunal Federal quando do início do julgamento do mensalão, o ministro aposentado Ayres Britto, de passagem por Salvador, onde participou de evento alusivo ao centenário do Tribunal de Contas do Estado, acredita que a Constituição de 1988 tem a resposta para a crise política que o Brasil atravessa. Mesmo a saída mais radical, que seria o impeachment da presidente Dilma Rousseff, é prevista na Carta Magna e não pode ser considerado "golpismo", se forem observados todos os requisitos previstos e condições para abertura e processo de impedimento da chefe do Poder Executivo. Ele acha que o "fenômeno" Sérgio Moro não surgiu de "geração espontânea", mas é resultado da evolução da Justiça do país cujo caminho foi indicado pelo STF.

Na palestra que o senhor fez no seminário do Tribunal de Contas do Estado, semana passada, disse que a solução para a crise está na Constituição. Por que pensa assim?

A Constituição é lei máxima do país, é a Magna Carta, mas não é só por isso. É porque ela é boa. Por quê? Porque é democrática. Foi no seu processo de elaboração, democrática no seu conteúdo, fez da democracia seu valor por excelência. O princípio dos princípios, se você abrir a Constituição, é a democracia, desde o preâmbulo que está dito isso. Então, persistir na Constituição é não desertar da democracia. Se você nessa hora desertar da democracia, se abre espaço para quê? Fisiologismo, todo tipo de aventura, caudilhismo, salvacionismo, oportunismo e, no limite, golpismo, quando você menos esperar. Felizmente graças a nossa evolução política, de consciência ao amadurecimento da democracia nesses trinta anos, as Forças Armadas são comprometidas com a própria democracia.

Até no papel de defensora da Constituição...

É. A Constituição foi tão sábia que colocou as Forças Armadas no título da Defesa da Ordem Democrática. Até nisso. Então não vejo nenhum risco em retrocesso.

A forma mais extrema de sair desse impasse, que seria o impeachment, está previsto na Constituição...

Tudo. Artigo 85.

Não pode ser chamado de golpismo?

Não, desde que respeite a Constituição. No esquadro da Constituição não há golpe. Agora, é preciso interpretar a Constituição sem "salto triplo carpado hermenêutico".

... Que é usá-la para o que chamam de "golpe branco"?

Isso, que é um jogo de prestidigitação jurídica. Então, se você interpreta corretamente a Constituição as coisas tendem a se resolver. Por isso que eu faço aquela comparação prosaica entre a Constituição e determinado posto de gasolina onde a propaganda diz que tem tudo.

E como o senhor vê o fato de grande parcela da população pedir o impeachment da presidente Dilma e a elite dirigente do país não fazer isso?

Ela (a elite dirigente) não pode embarcar numa canoa que dá mostras de furo. É preciso saber se cabe mesmo o impeachment, começa por aí. Depois, quando você apela para soluções mais radicais sabe como as coisas começam, mas não sabe como terminam. E depois tem outras instâncias que podem ser eficazmente acionadas como a instância penal, de contas, eleitoral. Não necessariamente a instância política do impeachment. Todavia, se eu estiver errado no meu equacionamento jurídico e couber o impeachment pela prática de atos no mandato anterior, que se abra o processo pela fórmula constitucionalmente indicada: é preciso que alguém denuncie, a Câmara dos Deputados acolha a denúncia por dois terços dos seus membros, que o Senado Federal instaure o processo de impeachment, formate as sessões de julgamento. O presidente do Supremo Tribunal Federal é quem vai presidir as sessões de julgamento, embora não tenha voto, mas ele é uma garantia, um penhor de que o devido processo legal estará observado, notadamente com seus dois conteúdos mais eminentes, o contraditório e a ampla defesa.

O senhor acha que o país resiste ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, ser denunciado ao Supremo pela Procuradoria Geral da República? Nossa democracia é forte para isso?

Minha opinião é jurídica, mas pessoal, respeitadas as opiniões em contrário. Entendo que o Artigo 319, inciso 6º do Código de Processo Penal, se aplica seja ao presidente da mesa diretora da Câmara, seja no presidente da mesa do Senado. Esse dispositivo consagra medidas alternativas à prisão. Para evitar a prisão, que é sempre mais traumática, ele possibilita o afastamento do exercício da função, não do cargo parlamentar de deputado, de presidente da Câmara.

No próprio texto da denúncia o procurador poderia pedir o afastamento?

Poderia. Quem decide é o Supremo Tribunal Federal. Ele (Cunha) tem foro especial por prerrogativa de função. A Constituição já disse que o afastamento é menos traumático que a prisão. Os artigos 85 e 86 dizem que quando você instaura um processo penal na perspectiva do impeachment do presidente da República, ele fica afastado automaticamente. Não pode ser preso, senão com a sobrevida da sentença penal condenatória definitiva da qual não caiba mais recurso. Mas, enquanto isso, o presidente é blindado quanto à possibilidade de prisão, mas é automaticamente afastado com a simples abertura de qualquer dos dois processos, infração comum ou infração política.

Mas, na opinião do senhor, o país resiste ou se criaria uma crise institucional?

Acho que o país tem maturidade institucional suficiente para entender a razão de ser das normas constitucionais.

O advogado que representa um dos denunciados na Operação Lava Jato disse que o juiz federal Sérgio Moro é um juiz "fora do padrão". É preciso ser um juiz fora do padrão para agir como ele vem agindo nesse caso, ou o próprio Supremo agiu fora do padrão ao condenar os envolvidos no mensalão?

Esse link que você estabelece entre a Ação Penal 470, popularmente conhecida como mensalão, e a Operação Lava Jato me parece interessante, até procedente. Porque na medida que o próprio Supremo Tribunal Federal dá essa demonstração de que o Artigo 5º da Constituição (Todos são iguais perante a lei) é para valer, anima os demais membros do poder Judiciário a seguir na mesma rota de seriedade, de apego à autenticidade de sua função judicante.

Moro seria cria do STF do mensalão?

Eu diria o seguinte: nessa medida, a figura do juiz Moro não pode ser identificada como de geração espontânea. Isso vem de um processo, quem sabe iniciado no Supremo. E não é nem iniciado. O Supremo já vinha num crescendo de vitalização do texto constitucional. Basta lembrar das decisões que tenho falado (células-tronco embrionárias, marcha da maconha, união homoafetiva). Quanta demonstração de vitalidade da Constituição. É o que eu chamo de interpretação não ativista do direito, mas proativa. Pela proatividade você não constrói a norma, quem constrói é o legislador. Mas o Judiciário desvela a norma. Tira o véu. É preciso coragem para fazer isso. Uma vez perguntaram a Michelangelo: mestre, por que você faz estátuas tão perfeitas? Ele disse: as estátuas não se fazem, elas já estão feitas, eu só faço remover os excessos. Então, interpretar os direitos proativamente é tirar os véus, desembaçar, tirar as nuvens. É desvelar argumentativamente a norma que já está lá.

O senhor é colega da maior parte dos membros do STF. E eles estão quase que chancelando todas as decisões do juiz Moro. Os acusados da Operação Lava Jato vão ter vida boa no Supremo?

O Supremo tem uma demonstração elogiável, cabal, irretocável de ficar equidistante dos extremos. Ele não descreveu uma trajetória "saci" (capenga) nos julgamentos do mensalão. Nem praticou o direito penal do inimigo, que é o do justicialismo que condena por antecipação; nem o Supremo praticou o direito penal do compadrio que absolve por antecipação, por cumplicidade, por leniência. Fez uma viagem de seriedade técnica exemplar. O bom exemplo começa de cima.

O senhor já se referiu que parece clara a ligação do mensalão com o petrolão...

Tudo leva a crer que há um modus operandi concebido pela mesma fórmula. Tudo faz crer que por trás de tudo há um projeto de poder.

O senhor já foi procurado para advogar em favor dos futuros réus do petrolão?

Não. Não tenho no meu escritório de advocacia uma carteira penal. O escritório é de direito constitucional, e eu, pessoalmente, trabalho na elaboração dos pareceres.

Como o senhor vê a posição da presidente Dilma?

Acredito na honestidade e espirito público dela. Agora, ela precisa conversar com os fatos que estão mandando um recado para ela: "Reinventa-te ou te devoramos". Simbolicamente, por exemplo, seria importante reduzir os ministérios.

