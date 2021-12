Ayres Britto: povo vai às ruas para dizer "chega" ao Estado

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal ministro aposentado Carlos Ayres Britto saudou as manifestações de rua como o despertar do cidadão contra o Estado ineficiente e, em alguns casos, corrupto. "Quando eu vejo o povo nas ruas, finalmente é a emergência da sociedade civil. Temos ali a cidadania ativada, a sociedade civil a se ombrear ao Estado e a dizer: chega, eu tenho o direito de compor a agenda das políticas públicas, na perspectiva do que há de melhor para mim mesmo como sociedade civil porque o Estado existe para mim".



Ele disse a frase na sua palestra proferida na manhã desta quinta-feira, 20, no 2°Seminário Internacional de Controle externo, promovido em Salvador pelo Tribunal de Contas do estado (TCE).



Reafirmou que na sua opinião o grande problema do país é a corrupção, explicada em parte pelo que chamou de "herança imperial" que transformou o Estado no centro de tudo no Brasil. "Uma das mais nefastas heranças imperiais é a cultura do 'sabe com quem está falando?', da prepotência, da arrogância, da confusão de tomar posse no cargo e tomar posse do cargo, da mistura do público com o privado".



Ele considera que o Poder Executivo no Brasil, "com esse viés imperial", tem "imaginativamente na sua cabeça uma tríplice coroa, que corresponde a uma tríplice chefia: chefe da administração, chefe de governo e chefe do estado. Mas somente agora que parece chegamos à compreensão que quem tem o bônus há de se expor ao ônus. Se o chefe do poder executivo experimenta a tríplice chefia, há de se expor ao tríplice julgamento. Tem que ser julgado como chefe de administração, chefe de governo e chefe de estado. Quando falha nos três ai há uma sensação de abismo sobre os pés da gente", disse.

adblock ativo