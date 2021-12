Avião de Dirceu já decolou de Brasília rumo a Curitiba

O avião com o ex-ministro José Dirceu decolou às 14h19 de Brasília com destino ao aeroporto de Curitiba, no Paraná. Interlocutores relataram que o ex-ministro se manteve calmo durante o deslocamento até a entrada na aeronave. A previsão de chegada na capital paranaense é por volta de 16h.

Dirceu deixou a PF em Brasília às 12h47 e entrou no avião, um turboélice da PF, por volta das 13h50, no hangar da PF em Brasília.

O ex-ministro teve transferência autorizada na noite de ontem pelo ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), mas o deslocamento só ocorreu nesta terça-feira porque o deslocamento só foi autorizado às 20h, dificultando a logística de transporte.

A prisão foi decretada pelo juiz Sergio Moro, que conduz a Lava Jato no Paraná. Dirceu foi levado à Superintendência da PF em Curitiba, para onde os demais presos na 17ª fase da Lava Jato foram levados.

