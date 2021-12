Aves ocupam Alvorada após Temer desistir de morar no local

Depois do presidente Michel Temer (PMDB) desistir de morar no Palácio da Alvorada, o local virou morada apenas para pássaros João-de-Barro, que fizeram ninho no local. O peemedebista decidiu voltar para o Palácio do Jaburu 11 dias após se mudar para a Alvorada. Apesar da reforma de R$ 20,2 mil, ele alegou que não se adaptou a nova moradia, que era "grande demais".

O Planalto alega que a reforma faz parte da manutenção periódica da residência oficial dos presidentes, e não, para receber a família Temer. Contudo, o trabalho feito no local envolveu instalação de rede de proteção para segurança do filho de Temer, Michelzinho, além da adaptação de um quarto para a criança dormir.

A reforma também contou com mudança da cor dos sofás, porque a primeira-dama não gostou do tom escuro da mobília. O dinheiro gasto foi dos cofres públicos.

Com a desistência da família de Temer de morar no local, a Alvorada está vazia e é utilizada apenas para recepção para encontros e jantares.

