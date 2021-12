Avaliação ruim ou péssima do governo Temer sobe de 72% para 79%, aponta Ibope

Pesquisa realizada pelo Ibope para a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e divulgada nesta quinta-feira, 28, mostrou que a avaliação negativa do governo Michel Temer subiu de 72% para 79%, ante a última pesquisa, feita em março e divulgada em abril. Segundo o levantamento, que mediu a popularidade do governo Temer, a avaliação de que o governo é regular foi de 21% para 16%. Na pesquisa, 4% disseram que o governo é ótimo ou bom, ante 5% no levantamento passado. Temer segue como o mais mal avaliado entre os presidentes desde José Sarney.

A pesquisa CNI/Ibope mostrou que a aprovação da maneira de governar de Temer está em 9%, ante 7% no levantamento de março. Já o índice de desaprovação oscilou de 87% para 90% e o total dos que não responderam oscilou de 4% para 3%.

A confiança no presidente da República variou de 8% para 6%. Os que disseram não confiar no emedebista saíram de 89% para 92% na pesquisa divulgada nesta manhã.

A pesquisa foi feita entre 21 e 24 de junho, com 2 mil eleitores em 128 municípios brasileiros. A margem de erro estimada é de 2 pontos porcentuais para mais ou menos e o nível de confiança utilizado é de 95%.

adblock ativo