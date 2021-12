Avaliação positiva do governo Dilma passa de 9% para 11,4%, mostra CNT/MDA

A avaliação positiva do governo da presidente Dilma Rousseff variou de 9% em outubro de 2015 para 11,4% em fevereiro deste ano, de acordo com pesquisa feita pelo instituto MDA sob encomenda da Confederação Nacional do Transporte (CNT). O levantamento, divulgado nesta quarta-feira, 24, mostra ainda que caiu de 70% para 62,4% a avaliação negativa do governo Dilma.

No quesito desempenho pessoal, subiu de 15,9% para 21,8% a aprovação da presidente. Já a taxa de desaprovação do desempenho pessoal de Dilma caiu de 80,7% para 73,9%, no mesmo período avaliado.

A pesquisa mostrou ainda que 88,6% dos entrevistados têm acompanhado ou ouvido falar das investigações da Operação Lava Jato. O porcentual dos que consideram que Dilma é culpada pela corrupção investigada na Petrobras variou de 69,2% para 67,8%. Já a parcela dos que consideraram que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é culpado pela corrupção variou de 68,4% para 70,3%.

A pesquisa de fevereiro também avaliou a parcela dos que acreditam que o ex-presidente poderá ser investigado. Para 75,7%, Lula será investigado na Lava Jato; já 18,7% acham que o ex-presidente não será investigado e 5,6% não sabem ou não responderam.

Foram ouvidas 2.002 pessoas, em 136 municípios de 25 unidades da Federação, das cinco regiões. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais com 95% de nível de confiança.

