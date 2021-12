Autoridades vão a enterro do pai do governador Rui Costa

Autoridades baianas foram até o cemitério Jardim da Saudade na manhã desta segunda-feira, 20, para o sepultamento de Clóvis dos Santos, pai do governador Rui Costa.

Entre os políticos que já chegaram ao local estão os senadores Walter Pinheiro, Lídice da Mata e Otto Alencar, o deputado Sargento Isidório e o secretário municipal da Casa Civil, Luiz Carrera, que estaria representando o prefeito ACM Neto.

O velório foi realizado na Capela H do cemitério, onde o governador está desde as 9h30. Já a primeira-dama do Estado, Aline Peixoto, chegou por volta de 10h40. A imprensa não teve acesso à cerimônia.

Clóvis dos Santos faleceu na tarde deste domingo, 19, no Hospital Aliança, em Salvador. Ele tinha 80 anos e lutava contra um câncer.

Metalúrgico de profissão, era viúvo de Maria Luzia Costa dos Santos e deixou quatro filhos (Rui, Rose, Roberval e Robson), além de nove netos.

O governador Rui Costa - que já havia se manifestado nas redes sociais - publicou uma mensagem em seu perfil no Facebook nesta manhã. "Neste momento passa um filme em minha cabeça, de tantos momentos de cuidado e carinho. Impossível não chorar, não sentir dor, angústia, vazio. Nos momentos de dificuldade buscava no seu exemplo e de minha mãe a raça, a determinação, a obstinação pelo trabalho, domingo a domingo, para conseguir manter a família. Você foi um guerreiro, um vitorioso", escreveu.







Um guerreiro. Te amo, paiComo escrever em poucas palavras o sentido da Vida. Foram cinquenta e dois anos 7 meses e 1... Posted by Rui Costa on Segunda, 20 de julho de 2015

