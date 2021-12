Autoridades participam de cortejo do Bonfim

O prefeito ACM Neto e o vice-governador da Bahia, João Leão, são algumas das autoridades que participam da Lavagem do Bonfim na manhã desta quinta-feira, 15.

Os dois estiveram presentes no culto ecumênico realizado na Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, e seguiram com o cortejo rumo à Colina Sagrada.

Após o culto, ACM Neto falou com a imprensa e negou que esteja aproveitando a celebração para iniciar uma campanha com o foco em 2018.

"Agora não é o momento de pensar nas eleições de 2018, mas de governar e pensar nas coisas da cidade. Não é hora de futricas nem intrigas", enfatizou.

O governador Rui Costa, que também participaria do evento, não compareceu devido a uma traqueobronquite.

