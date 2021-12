Autoridades no combate às mudanças climáticas são demitidas pelo Ministério do Meio Ambiente

Autoridades que atuavam no combate às mudanças climáticas foram demitidas pelo Ministério do Meio Ambiente nesta quarta-feira, 26, segundo publicação do Diário Oficial da União.

Antes disso, o presidente Jair Bolsonaro já havia transformado um cargo de nível de secretário para a mudança climática em uma diretoria. Bolsonaro também nomeou autoridades graduadas que questionam a ciência por trás da mudança climática.

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também já haviam dado declarações polêmicas sobre o assunto, como não ter certeza de que o aquecimento global é causado pelo homem ou a classificar o acontecimento como uma conspiração marxista.

Demissões do diretor e vice-diretor ocorrem após uma cúpula sobre a mudança climática na Organização das Nações Unidas (ONU) em dezembro que foi tensa para a delegação brasileira.

