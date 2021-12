Autoridades defendem consórcios em posse da nova gestão da FEC Bahia

A nova diretoria da Federação de Consórcios da Bahia (FECBahia) tomou posse nessa segunda-feira, 29. A nova gestão, presidida pelo prefeito de Andaraí, na Chapada Diamantina, Wilson Cardoso, deve atuar no biênio 2021/22. A cerimônia, que ocorreu por meio eletrônico, contou com o presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Zé Cocá, o vice-governador João Leão, e outras autoridades.

O presidente da UPB parabenizou Wilson Cardoso e reiterou o desejo de fazer com que as instituições atuem em conjunto. “Precisamos nos unir e debater forte, junto ao governo do estado e do governo federal, para que a gente possa ter nos consórcios uma das maiores ferramentas municipalistas do Brasil", disse.

"Os consórcios estão longe de serem o ideal, precisamos capacitar as equipes e ter os consórcios organizados. Essa é uma ferramenta de baratear o que é caro, precisamos comprar equipamentos, remédios, contratar serviços, e a UPB e a FEC a partir de hoje passa a ser uma única nesta luta”, completou Cocá.

Em sua fala, Wilson Cardoso agradeceu aos seus colegas de diretoria, e reiterou a necessidade de buscar tecnologias para tratamento da água, resíduos, agricultura familiar e a agropecuária, fortalecendo a economia e a infraestrutura regional “através da força dos consórcios”.

O gestor destacou ainda a importância de equipar os consórcios públicos com maquinário e de baratear custos, citando o exemplo da pavimentação nos municípios.

Parcerias importantes

Este pensamento também foi defendido por diversas autoridades que se pronunciaram. João Leão, vice-governador, salientou a força que os consórcios representam. “Vamos fazer a Bahia ser a locomotiva do Brasil com o fortalecimento dos consórcios públicos. Podem contar comigo nesta nova caminhada”, frisou Leão.

Os senadores Jaques Wagner e Otto Alencar, além de defenderem a consolidação dos consórcios municipais, destacaram a garra e a determinação de Wilson Cardoso e da nova diretoria como fundamentais para que a FECBAHIA seja cada dia mais forte.

“Todos nós, os três senadores da Bahia, estaremos de portas abertas para fazer com que a federação seja cada dia mais fortalecida. Com a força de trabalho de Wilson muitos desafios serão superados. Eu tenho certeza disso”, afirmou Wagner.

