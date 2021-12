Ausência de governistas barra o ISS do metrô

O governador Jaques Wagner (PT) e o prefeito ACM Neto (DEM) não conseguiram aprovar, nesta quarta-feira, 9, na Câmara de Salvador, o projeto de isenção do ISS para empresas que participarão das obras do metrô de Salvador, como esperavam os líderes das suas bancadas. Só 25 vereadores estavam no plenário durante a verificação do quórum qualificado, quando são necessários 29 votos para aprovação de matérias que tratem de alguns temas específicos, como no caso de isenções.

Todos da bancada de oposição compareceram, mas apenas 12 dos 31 vereadores da bancada governista estavam presentes. Observadores entendem que, neste processo, um dos objetivos é pressionar tanto o Executivo municipal quanto o governo do estado no momento em que se espera a presidente Dilma Rousseff (PT) para assinar o contrato para a conclusão da linha do metrô e a construção da linha 2, na terça-feira.



Na Câmara, 17 vereadores da base de apoio do prefeito ACM Neto (DEM) pertencem a partidos aliados ao governo estadual. Apesar de ausentes no plenário, alguns vereadores circulavam nas dependências da casa ou se reuniam em áreas reservadas durante a realização da sessão.



Segunda-feira



Estavam ausentes no momento da tentativa de votação Alan Castro (PTN), Alberto Braga (PSC), Alemão, Alfredo Mangueira (PMDB), Ana Rita Tavares (PROS), Carlos Muniz (PTN), Cátia Rodrigues (PMN), Davi Rios (PROS), Eron Vasconcelos (PRB), Heber Santana (PSC), Isnard Araújo (PR), Leandro Guerrilha (PSL), Luiz Carlos (PRB), Marcell Moraes (PV), Odiosvaldo Vigas (PDT), Orlando Palhinha (DEM), Marco Prisco (PSDB) e Antônio Carolino (PTN), além do próprio presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Kiki Bispo (PTN).



O projeto foi aprovado por unanimidade. A matéria também teve aprovação unânime na Comissão de Orçamento. A expectativa, agora, é que a votação aconteça na segunda-feira, véspera da chegada a Salvador da presidente Dilma Rousseff. Até lá, tanto o governo do estado e a prefeitura terão que negociar com os seus aliados a aprovação da matéria.



Renúncia



Na Mensagem nº 03/13 enviada ao Legislativo em maio, o prefeito justifica a isenção do ISS a serviços vinculados a obras e instalações necessárias à implantação do metrô, bem como a redução da alíquota do imposto sobre o serviço de transporte metroviário de 5% para 2%, como forma de reduzir os custos de implantação, com reflexos positivos na tarifa a ser cobrada dos usuários.



Tanto a isenção quanto a redução da alíquota terão validade por 10 anos, conforme a Lei Orgânica do Município. O prefeito estima em R$ 1,3 bilhão a renúncia fiscal no período, sendo R$ 118 milhões de 2013 a 2015.

