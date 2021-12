Augusto Aras: "Temos de evitar aventureiros"

Em seu mais recente livro, Fidelidade Partidária Efetividade e Aplicabilidade (GZ Editora), lançado na última quinta-feira, 16, na Livraria Cultura do Shopping Salvador, o professor da UnB e jurista baiano, Augusto Aras, fala da importância da fidelidade para o fortalecimento do sistema partidário brasileiro e condena o que ele define como "ditadura intrapartidária".

No seu livro o senhor fala em distorções do sistema representativo brasileiro e aponta o desrespeito às regras de fidelidade como uma das principais razões para o enfraquecimento dos partidos. Sem fidelidade não há partido forte?

Os partidos políticos são relevantes para a sociedade brasileira, em especial porque despersonaliza o poder político institucionalizado. Todas as vezes que nós temos os salvadores da pátria e aventureiros do poder político, nós corremos o risco de mitificações que geraram ditaduras, como as de Mussolini (Itália) e Hitler (Alemanha) e, no Brasil, com os coronéis da região Nordeste e os caudilhos do sul.

O instituto da fidelidade partidária, mesmo previsto na constituição, é sistematicamente violado pelos partidos e levado com pouco rigor pela justiça. Por que isso acontece?

Vivemos ainda um certo esgarçamento da política brasileira. Embora tenhamos uma Constituição pujante, com direitos individuais e sociais garantidos, nós precisamos criar uma cultura do partido. O partido é essencial à democracia e a fidelidade partidária mantém o grupo social, que tem afinidades ideológicas distintas, unido em torno de um ideal comum. É isso que faz com que a agremiação se mantenha viva através da coerência, coesão, e em prol de uma unidade que há de servir para cumprir a sua função social, que é o de institucionalizar o poder, impedindo que novos caudilhos, novos coronéis surjam no País.

Falando em caudilho, o senhor dedica um capítulo em seu livro à chamada ditadura intrapartidária. O que vem a ser isso?

Nós tivemos um fenômeno, que foi previsto na minha primeira obra (Fidelidade Partidária a Perda do Mandato Parlamentar), que é a figura das cúpulas brasileiras se arvorarem em donas dos partidos. Este fenômeno ocorreu porque, antes de o Supremo Tribunal Federal acolher as nossas duas teses [sobre o mandato representativo partidário e a perda do mandato por ato de infidelidade], o parlamentar insatisfeito simplesmente trocava de partido e levava consigo não só o mandato como todos os seus direitos como parlamentar ou chefe do Executivo. Com a fidelidade partidária, inverteu-se a regra. Passou-se a punir com perda de mandato o trânsfuga, todavia, as cúpulas partidárias descobriram que seria fácil manipular o partido invertendo a lógica democrática. Ou seja, na democracia, o poder deve emanar de baixo para cima, da maioria. O que tem acontecido, nos últimos oito anos, é que os donos do partido passaram a determinar a vontade do povo. E esse sistema de minoria governante subverte a ordem democrática. Por isso, é necessário superar a ditadura intrapartidária.

As causas desses desvios no sistema representativo são políticos ou jurídicos?

De ambos. Jurídica, porque o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo ainda não se desincumbiram de decidir acerca de como superar a ditadura intrapartidária. E política, porque o povo brasileiro não se interessou de forma decisiva para mudar o estado de coisas. Então, as pessoas não tendo capacidade de perceber que quem manda no País não é o povo, mas sim os donos dos partidos, especialmente aqueles em que as lideranças estão nas cúpulas, elas se mantêm inertes, limitadas apenas a cumprir o ato formal de comparecer às urnas, mas sem a consciência de que o seu voto é que determina o preço do feijão, da carne, do estudo, transporte, combustível....

Ainda sobre fidelidade, qual as previsões legais para a hipótese de traição, uma vez que os partidos têm autonomia para definir sanções para os casos de quebra de fidelidade?

Os partidos gozam de duas garantias: liberdade de criação e extinção, e autonomia partidária. Ou seja, o partido só tem uma submissão que é a Constituição Federal, que pode estabelecer limites ao seu funcionamento. Então, o partido tem autonomia para dispor sobre sua estrutura interna, organização, funcionamento, fidelidade e disciplina partidária. Significa dizer que nos estatutos partidários obrigatoriamente devem conter o regulamento deste tema. Na hipótese de mudança (para outra agremiação) sem justa causa, a Lei 9.096 artigo 22A, alterado pela última minirreforma eleitoral de 2015, já dispõe quais são as hipóteses em que se justifica a migração partidária sem que haja nenhuma sanção para o titular de mandato ou ocupante de cargo eletivo.

O senhor diz que os partidos têm liberdade de estabelecer regras de fidelidade. Pode estabelecer uma regra vetando, por exemplo, candidato por ser gay ou de alguma religião?

Não acredito que o TSE registraria um estatuto que estabelecesse discriminações de ordem sexual, econômica, de gênero, até porque a Constituição Federal e a Lei dos Partidos Políticos impõem o dever de cada partido assegurar os direitos e garantias fundamentais. Impõem que este partido tenha um caráter nacional e não receba verbas de Estado estrangeiro. O que está proibido aos partidos é qualquer doutrina política que afronte o regime democrático.

Além do respeito às regras de fidelidade, o que mais é preciso para o aprimoramento do sistema partidário brasileiro?

Nós precisamos urgentemente da cláusula de barreira. Temos 35 partidos registrados no TSE, o que significa que todos eles têm condições de participar dos certames eleitorais. Mas não só. Todos eles têm, de um modo genérico e com um percentual, ao direito a receber verba do fundo partidário, que hoje chega a R$ 900 milhões. Têm direito, também, a participar da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, cujos custos em compensações fiscais para o povo brasileiro supera em R$ 1 bilhão, e têm direito a defesa das suas siglas. Os partidos, sem limites para sua atuação, sem densidade eleitoral, têm criado uma barafunda no sistema político brasileiro, na medida em que, no governo da presidente afastada Dilma Rousseff (PT), ela era obrigada a governar com nove partidos da base e 39 ministérios. No governo interino de Michel Temer (PMDB), temos sete partidos integrando a base parlamentar e quase 27 ministérios. Ou seja, cada partido político virou um feudo, com seu suserano e seus súditos. E isso impede a governabilidade.

O senhor mostra que o modelo de presidencialismo de coalizão à moda brasileira se tornou inviável. Os recentes escândalos de corrupção envolvendo empreiteiros, agentes públicos e parlamentares tornam ainda mais urgente a reforma política ?

Precisamos ter uma percepção de que a ordem de importância começa pela reforma partidária, no que toca primeiro ao acolhimento da PEC 113-A, que já se encontra no Senado pronta para votação em dois turnos com prévia regra de cláusula de barreira. Em seguida, que consigamos estabelecer o princípio da fidelidade partidária da forma como deve ser preservada a democracia: de baixo para cima, garantindo que os diretórios municipais não sofram intervenções e dissoluções arbitrárias, e destituição de seus dirigentes. Desde a adoção da fidelidade, tornou-se comum a destituição de líderes locais, a obrigatoriedade de coligações que afrontavam a história dos próprios municípios e, mais remotamente, até a denúncia de vendas de diretórios para propiciar candidaturas. Tudo isso desserve a democracia.

Qual sua opinião sobre a proposta de uma assembleia constituinte exclusiva para reforma política?

Temos muitas propostas em discussão no país, mas esta tem algumas virtudes. Uma delas é que o eleito não tem compromisso com certas agremiações que definiriam a sua eleição. Então, há uma certa liberdade para o povo eleger candidatos, até avulsos (hoje a Constituição veda candidato independente, sem partido), sem que isso venha arrostar o sistema que o Brasil adota, que torna obrigatória a participação dos partidos. Outro ponto, é que estes constituintes estariam limitados a buscar um novo mandato nos quatro anos seguintes, o que daria a eles o compromisso de buscar o melhor para o País.

O país tem se contentado com minirreformas eleitorais como a que foi aprovada em 2015. Na eleição deste ano passa a vigorar o fim do financiamento privado de campanha, mas o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, acha que o caixa-dois vai aumentar. O que acha?

A questão do abuso do poder econômico sempre foi um grave problema na política brasileira. Nós não conseguiremos acabar com a corrupção, com o fanatismo nem com o financiamento eleitoral ilegal. Mas podemos, sim, controlá-los. E neste controle, não só o estado brasileiro deve atuar através das instituições do sistema de Justiça - a polícia, o Ministério Público, a magistratura -, mas acima de tudo os partidos devem se fiscalizar reciprocamente, acabando de uma vez por todas com este acordo de cúpulas partidárias, que nos fez chegar à Lava Jato, como resultado triste para a história do país.

Na sua avaliação, o que tem de falho no atual sistema eleitoral?

É acabar com a coligação proporcional (união entre partidos), porque a coligação proporcional é uma deturpação do sistema de listas abertas proporcional que preserva os partidos, preserva a ideologia que deveria operar. O que tem eliminado os partidos políticos como embriões da democracia representativa é exatamente, no caso das eleições proporcionais, as coligações. Então, o sistema eleitoral minimamente disposto a superar seus vícios está em acabar com a coligação proporcional. Mas a adoção do sistema de listas fechadas (os candidatos são apresentados em ordem fixa, determinada pelo partido), do sistema distrital puro (eleitor vota no candidato do distrito ou região) ou misto (eleitor tem direito a dois votos, para candidato do distrito e para uma lista elaborada pelo partido), ou qualquer outra fórmula, exige uma nova cultura. Exige muito trabalho de pesquisa, uma identificação sócio-cultural do povo brasileiro acerca da sua vontade para que encontremos legitimidade. Afinal de contas, quem é o povo?

Como o senhor viu o pedido de impeachment do procurador-Geral da República, Rodrigo Janot? Acredita que será acatado por vingança do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), que teve sua prisão pedida por Janot na Lava Jato?

Nós temos um regime democrático sustentado por uma ordem jurídica que está escrita na Constituição. A ordem constitucional estabelece impeachment para presidente da República, ministro do Supremo, e procurador-geral da República. O que não quer dizer que o impeachment de todas essas autoridades, uma vez requerido, possa ser previamente definido como cabível ou não. Mas é preciso que as instituições atuem com respeito recíproco. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Se houver deturpações, o último guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal, que conduz a Lava Jato em relação às autoridades que têm prerrogativa de foro, e que haverá de saber , através de seu ministro Teori Zavascki (relator da operação) e de seus iminentes pares, se houve algum abuso ou desvio na atuação de qualquer dos poderes em relação ao colega Janot ou do colega com membros de outros poderes.

