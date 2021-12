Auditoria do metrô será julgada junto com contas da Sedur

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) votou nesta quinta-feira, 31, o relatório de auditoria do pré-edital de Parceria Público Privada (PPP) do sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (tramos 1 e 2).



Por dois votos contra um ficou decidido que, como se trata de informações preliminares, o relatório só passará por apreciação final quando forem julgadas as contas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur).



O documento de inspeção mostra supostos ônus financeiros para o Estado que poderiam advir da PPP, e a possibilidade de "desconformidade com a lei".



O conselheiro Pedro Lino apresentou voto em separado trazendo à tona o edital da concessão - que sucedeu o documento inspecionado pelo TCE. Ele afirma que o edital apresenta limitações à concorrência, conhecidas como cláusula de barreiras.



A única empresa concorrente para a concessão foi o Grupo Companhia de Concessão Rodoviária (CCR), que assinou o contrato. O Estado investirá R$ 3,4 bilhões na PPP. A concessão é de 35 anos.



O relatório apreciado pelos conselheiros, ontem, foi elaborado em dezembro de 2012, ainda com base nas minutas - informações que antecedem o edital propriamente dito.



De dezembro de 2012 até o bater do martelo do leilão para a concessão do metrô, o texto das minutas sofreu modificações. A concorrência só foi aberta em abril de 2013. O voto do conselheiro-relator, Gildásio Penedo, portanto, não focou nas modificações.



Esse seria o motivo pelo qual não pode considerar "nesse momento" as observações do conselheiro Pedro Lino. Ele afirmou desconhecer as informações levadas ao pleno por Lino.



"Os autos da auditoria a que tive acesso não me trazem essa informação. Eu não vi o edital propriamente dito, não posso me manifestar sobre o edital", disse Penedo.



O conselheiro afirmou que quando o TCE julgar as contas da Sedur "seguramente" essa avaliação será considerada. "O que eu não posso é me precipitar", disse ele. O conselheiro Filemon Matos votou com Penedo. Os outros conselheiros estavam ausentes ou impedidos.



Barreira



Em seu voto, Lino diz que "apesar de terem sido substancialmente modificados, após os primeiros exames auditoriais, o edital e contrato do metrô apresentam duas graves irregularidades, confirmadas pela 1 Coordenadoria de Controle Externo".



Lino também cita em seu voto o inquérito civil aberto em setembro deste ano pelo Ministério Público Federal para investigar a existência de eventual cláusula de barreira no edital do metrô.



Uma das supostas irregularidades seria a exigência cumulativa da Garantia de Proposta com o capital social mínimo. No caso, o edital exigiu Garantia de Proposta no valor de R$ 35 milhões e, em outro ítem, um patrimônio líquido de R$ 350 milhões ou R$ 455 milhões, se fosse consórcio.



"O excesso dessa modalidade de garantias em licitação é descrito na doutrina jurídica como limitador de concorrência, as cláusulas de barreiras", diz o voto de Lino.



A segunda irregularidade estaria vinculada à Taxa Interna de Retorno (TIR), fixada no contrato em 7% ao ano, abaixo do percentual estabelecido nos cálculos do projeto para tornar o empreendimento atrativo. A taxa é usada para equilibrar o fluxo de caixa, tornando iguais valores de entrada e saída.



"O percentual fixado não superou o custo de capital do projeto, indicando que o valor das entradas é menor que o valor das saídas. Assim, o retorno do projeto não é considerado viável do ponto de vista financeiro, o que acaba por afastar possíveis concorrentes interessados", diz.

