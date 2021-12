Atrasos no pagamento de obras do PAC chegam a 5 meses

O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, disse que chegam a cinco meses os atrasos no pagamento das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) pelo governo federal.

Ele deu a informação nesta sexta-feira, 25, pouco antes do início da plenária do Encontro Nacional da Indústria da Construção, que é realizado em Salvador.

Martins acrescentou que, no caso das obras do Minha Casa Minha Vida, o atraso do pagamento às construtoras é de 80 dias. O dirigente disse ter procurado o governo federal em janeiro para pactuar um calendário de pagamentos, mas até o momento não obteve resposta.





adblock ativo