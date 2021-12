Atrasos em sessão sobre impeachment são previstos, diz Cunha

O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, voltou a presidir a sessão em que os parlamentares analisam a admissibilidade de abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ele chegou pouco antes das 10h ao plenário da Casa.

Cunha chegou comentando sobre o atraso no andamento dos discursos das bancadas nas sessões que discutem o impeachment. Segundo ele, os atrasos "estão dentro do previsto" e não prejudicarão a previsão de que a votação tenha início no domingo, 17, às 14h.

"Esse atraso na sessão está dentro do previsto. Se os atrasos se sucederem, esgotada a parte dos partidos, quando começarem a discussão individual, a gente faz um requerimento de encerramento de discussão", disse. "Aí [na sequência] teremos três oradores de cada lado. Ou seja, é fácil", acrescentou. Cunha prevê que os trabalhos deste sábado, 16, devam ser encerrados até as 22h.

adblock ativo