Atrasado, Jaques Wagner não cheg a tempo para cerimônia de posse de Lula

O ainda ministro da Casa Civil, Jaques Wagner, não chegou a tempo para a cerimônia de posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que assumiu seu cargo. A cerimônia ocorreu na manhã desta quinta-feira, 17. Wagner foi nesta quarta a Salvador logo após a reunião que definiu que Lula ficaria na Casa Civil por conta do seu aniversário.

O ministro assumiu a chefia de gabinete de presidência da Republica, que passou a ter status de ministério. Por volta das 10h30, foi informado que ele está atrasado e chegaria a Brasília apenas por volta das 11h30. Wagner avisou que a cerimônia poderia começar sem ele.

Apoio

O senador Humberto Costa (PT-PE), líder do governo no Senado, disse que haverá nesta sexta uma manifestação nacional do PT e de seus militantes a favor do governo Dilma Rousseff e da entrada do ex-presidente Lula na Casa Civil. Costa circulou nesta manhã entre os manifestantes petistas que se aglomeram na Praça dos Três Poderes.

adblock ativo