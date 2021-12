Atos contra Bolsonaro devem ocorrer em mais de 30 cidades baianas neste sábado

Até o momento, pelo menos 31 cidades baianas confirmaram participação na manifestação deste sábado, 19, contra o presidente Jair Bolsonaro em todo país. Os atos são organizados por movimentos sociais, sindicais, estudantis e partidos de esquerda.

Segundo a coordenação nacional do Comitê da Campanha Fora Bolsonaro, mais de 400 cidades no Brasil e no exterior já agendaram manifestações.

Em Salvador, a concentração do ato está marcada para às 14h no Largo do Campo Grande. Os manifestantes seguirão em caminhada em direção ao Farol da Barra.

Confira as cidades que já confirmaram adesão ao ato:

1. Alagoinhas – Praça Rui Barbosa | 9h

2. Cabrália – Praça do Coração | 9h

3. Camaçari – Praça Monte Negro | 9h

4. Cruz das Almas – Praça Senador Temístocles | 08h30

5. Curaçá – Praça de Eventos | 15h

6. Dias D’Ávila – Sinaleira da Rua da Mangueira | 9h

7. Eunápolis – Praça Gusmão | 9h

8. Ilhéus – Praça Cairú | 9h

9. Itaberaba – Av. Ruy Barbosa, antigo Cacique | 17h

10. Itabuna – Jardim do Ó | 9h

11. Itapetinga – Em frente ao Moacir Moura | 8h30

12. Jacobina – Praça do Garimpeiro | 8h30

13. Jequié – Praça Ruy Barbosa | 9h

14. Juazeiro – Caminhada Av. Adolfo Viana na Praça Dedé Caxias | 9h

15. Juazeiro – Carreata Orla Nova | 9h

16. Feira de Santana – Em frente à prefeitura | 9h

17. Mutuípe – Feira Livre | 07h

18. Paulo Afonso – Carreata | 9h

19. Poções – Praça do Divino | 9h

20. Porto Seguro – Praça da Caixa D’Água, Baianão | 9h

21. Senhor do Bonfim – Carreata Sindiferro | 9h

22. Santo Antônio de Jesus – Carreata Concentração Espaço do São João | 14h

23. São Luís do Curu – Saída de ônibus rumo à Fortaleza (*Aguardando Infos)

24. Santa Cruz Cabrália – Caminhada e carro de som Praça do Coração | 9h

25. Santo Antônio de Jesus – Carreata Concentração no Espaço do São João | 14h

26. Serrinha – Passeata Praça da Estação rumo à Praça Luiz Nogueira | 9h

27. Serrinha – Praça da Estação | 14h

28. Teixeira de Freitas – Praça da Bíblia | 8h

29. Vale do Capão – Caminhada Rufino Rocha até o Coreto da Vila | 15h

30. Vitória da Conquista – Praça 09 de Novembro | 8h30

31. Santa Cruz Cabrália – Praça do Coração | 9h

