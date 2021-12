Ator de House of Cards desaconselha viagem ao Brasil

Doug Stamper, cão de guarda político de Frank Underwood, o inescrupuloso presidente americano da série House of Cards, desaconselharia uma viagem de seu chefe ao Brasil hoje. Michael Kelly, o ator que interpreta o assessor capaz de matar, mentir e até parar de beber para manter na Casa Branca o personagem vivido por Kevin Spacey, disse nesta quinta-feira, 17, ao jornal O Estado de S. Paulo que tenta se informar sobre a crise brasileira, mas não a conhece o suficiente para opinar. Ele esteve em Buenos Aires para promover a nova temporada da produção da Netflix.

Questionado se conhecia a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, "Doug" disse que não. "Eu não sei a diferença entre um e outro. Então chegar aqui e me meter nessa sujeirada toda não seria inteligente da minha parte", argumentou com gentileza, usando, isso sim, uma voz bem mais grave que a que caracteriza seu personagem.

"Sabia dos problemas econômicos e estive lendo a respeito, mas não o suficiente para fazer um comentário político. Somos um programa, uma série de TV. Eu sei que House of Cards tuitou alguma coisa fazendo uma comparação (com o Brasil), mas não seria justo com as pessoas no Brasil eu opinar", disse Kelly.

Ele negou ter criticado o candidato republicano Donald Trump, outra questão com a qual teve que lidar repetidas vezes nesta quinta-feira, 17. O ator faz campanha pela democrata Hillary Clinton e disse ter se interessado mais por política desde que conseguiu o papel.

No início do mês, o serviço de transmissão pela internet colocou no ar uma campanha de marketing com Frank Underwood em capas virtuais das revistas Veja e Carta Capital. Em um de seus últimos tuítes, Underwood joga também com a tensão política brasileira ao afirmar que está de olho no noticiário. Os produtores já tinham recorrido à estratégia de misturar fatos políticos reais para atrair fãs do programa na Argentina, quando Mauricio Macri venceu a eleição, e na véspera de um debate eleitoral na Espanha.

Buenos Aires

Ao ser questionado a que lugar Doug levaria o presidente americano em Buenos Aires - o gancho para a pergunta era a visita de Barack Obama, que estará na Argentina no próximo dia 23 -, ele recorreu à saída mais óbvia. "A um show de tango. Fui a um e achei espetacular, muito sensual", afirmou o ator, que visita pela primeira vez a América Latina e gostaria de ir ao Brasil.

Quando a pergunta foi sobre a conveniência de estender a hipotética visita de Underwood ao Brasil, Kelly sorriu e recusou a oferta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

