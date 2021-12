Ato solene e shows estão preparados para aclamar Dilma presidente

> Jaques Wagner assume o segundo mandato neste sábado

Primeira mulher eleita presidente do Brasil, Dilma Rousseff cumpre, neste sábado, 1º, a partir das 14h15 (horário de Brasília), o longo ritual da posse – uma festa que tem público esperado de 1,7 milhão de pessoas. Dilma desfilará ao lado da filha Paula em carro aberto – um Rolls Royce – pela Esplanada dos Ministérios. Caso a chova, o trajeto será feito em automóvel coberto.

O vice-presidente Michel Temer virá atrás, em outro carro aberto, com a mulher. Da Catedral, todos seguirão até o Congresso, onde oficialmente ocorre a posse.No plenário da Câmara dos Deputados, Dilma e Temer ouvem a leitura do termo de posse e serão declarados presidente e vice. Depois, Dilma fará seu primeiro pronunciamento como presidente da República.

Após a cerimônia, por volta das 18h30, a Esplanada recebe o show “Cinco Ritmos do Brasil”, que terá a presença das cantoras Elba Ramalho, Fernanda Takai, Gaby Amarantos, Mart’nália e Zélia Duncan. Para a cobertura da cerimônia foram credenciados 453 jornalistas, entre repórteres e fotógrafos, sendo que 122 vão trabalhar na rampa ou na chapelaria, 254 nos salões Negro e Verde e 77 no plenário da Câmara. Serão usadas 48 câmeras de televisão para o pool que vai gerar as imagens da cerimônia de posse, um helicóptero, além de centenas de pessoal técnico para a transmissão do evento.

Cerca de 400 agentes das policias legislativas da Câmara e do Senado cuidarão da segurança no interior do Congresso. Eles terão o apoio de agentes da Polícia Federal, que cuidarão da segurança das autoridades. A Polícia Militar e as Forças Armadas atuarão nas dependências externas do Congresso.

Em seu discurso, Dilma reforçará o compromisso com os mais pobres e com os direitos e liberdades individuais. Em seguida, ela e Temer vão para o Palácio do Planalto – onde serão recebidos pelo presidente Lula.

O petista vai passar a faixa presidencial no parlatório do Palácio. Internado no Hospital Sírio-Libanês (SP), o vice-presidente José Alencar não irá à cerimônia. Dilma encerra os eventos da posse no Palácio do Itamaraty. Mais de 30 chefes de Estado confirmaram presença. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, será representado pela secretária de Estado, Hillary Clinton.



Ritual da Posse



Desfile – A presidente Dilma Rousseff e o vice Michel Temer desfilam em carro aberto pela Esplanada dos Ministérios



Posse – Em sessão na Câmara dos Deputados, Dilma e Temer, após a leitura do termo de posse, são declarados presidente e vice. Dilma fará seu primeiro pronunciamento como presidente da República



Faixa presidencial – Dilma subirá a rampa do Palácio do Planalto e receberá, no parlatório do palácio, a faixa presidencial do então ex- presidente Lula da Silva





