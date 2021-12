Ato pró-governo reúne 100 pessoas no Forte do Barbalho

No mesmo dia em que foi divulgada a aprovação de 12% da presidente Dilma Rousseff, segundo pesquisa do Ibope, sindicalistas e políticos ligados ao PT compararam a atual conjuntura política ao período anterior ao golpe de 64. A comparação foi feita em evento, nesta quarta-feira, 1º, no Forte do Barbalho, local que funcionou como centro de tortura durante o regime militar. Cerca de 100 pessoas compareceram ao ato, realizado no aniversário de 51 anos do golpe militar.

Além de críticas aos pedidos de intervenção militar presentes nas últimas manifestações contra o governo, os discursos também estabeleceram uma equivalência entre impeachment e golpe. "O golpe pode se dar através do Legislativo ou do Judiciário", afirmou Aurino Pedreira, presidente da Central dos Trabalhadores do Brasil na Bahia (CTB-BA).

Entre os políticos que participaram do evento, estavam a deputada federal Alice Portugal e a vereadora Aladilce, ambas do PCdoB.

Massa de manobra

O ex-deputado federal Haroldo Lima, líder histórico do Partido Comunista, afirmou que a nova classe média, que "ascendeu a partir do governo Lula", representaria uma "opinião pública pouco amadurecida", suscetível à manipulação da "direita" por não possuir uma "consciência crítica".

"Foi um erro de Dilma e Lula não ter feito a ascensão nos dois sentidos. Esse pessoal está um pouco solto por aí", disse Lima, que foi diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Segundo Lima, a "queda do preço do barril do petróleo em escala mundial" foi algo mais grave para a Petrobras do que o esquema de corrupção instalado na estatal. "Isso aí é um problema de delegado. Pega todo mundo e bota na cadeia. Mas é coisa de dez ou vinte, e não da empresa", declarou.

O ex-diretor da ANP criticou ainda o senador Aloysio Nunes (PSDB) pelo projeto que extingue o regime de partilha de produção para os contratos de exploração de petróleo.

"Soube que já há um requerimento de urgência no Congresso para votar o projeto. A direita está indo para cima para tomar o pré-sal e entregar aos estrangeiros", afirmou Lima, que disse trabalhar atualmente como consultor de empresas brasileiras de petróleo e gás.

Fora FHC

O deputado estadual petista Marcelino Galo minimizou as consequentes quedas na popularidade de Dilma, classificando o resultado do Ibope como uma "fotografia do momento". Galo afirmou que qualquer manifestação é legítima na democracia, à exceção das que peçam ditadura.

Ao comparar a atual conjuntura com a existente antes do impeachment de Fernando Collor, em 1992, o deputado afirmou que "naquele momento, havia condições jurídicas" para o impeachment.

Questionado sobre a atuação do PT em 1999, quando correntes do partido defenderam o impeachment do então presidente Fernando Henrique Cardoso, Galo negou que esta fosse a posição da legenda. "O Fora FHC não era impeachment", disse, em referência às palavras de ordem usadas amplamente pela esquerda na época.

O deputado disse considerar que o governo brasileiro é alvo dos mesmos ataques feitos à Venezuela ("um governo progressista, de conquistas populares") e à Argentina. Em janeiro deste ano, em meio a uma série de protestos, o governo venezuelano autorizou por decreto o uso de armas letais contra manifestantes.

