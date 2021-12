Ato pró-Dilma ataca Cunha e o Judiciário

Com pedidos de "Fora, Cunha", críticas ao Judiciário e ataques à "elite branca", militantes, sindicalistas e integrantes de movimentos sociais ocuparam ontem a Praça Castro Alves, em Salvador, para defender o governo da presidente Dilma Rousseff.

Atos pró-Dilma foram registrados em 25 estados e no Distrito Federal. Na capital baiana, um dos presentes à manifestação foi o ex-presidente da Petrobras José Sergio Gabrielli, que criticou a Operação Lava Jato, que investiga um esquema de corrupção na estatal.

Para o petista, é possível definir a condução da Lava Jato como uma "ação de exceção". "Há vazamentos seletivos e as pessoas não sabem do que são acusadas", afirmou Gabrielli, para quem a Constituição "não está sendo obedecida".

As prisões temporárias e preventivas também foram criticadas pelo ex-presidente da Petrobras. "A prisão não pode ser usada para conseguir uma confissão e a execração pública não é pena tipificada no Código Penal", declarou.

Sobre a denúncia do Ministério Público Federal contra o presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha (PMDB) - tratado como inimigo número um no ato pró-Dilma - Gabrielli não quis se pronunciar. "Não tenho dados suficientes para comentar", disse.

O militante Walter Takemoto afirmou, do alto de um carro de som, que há uma "instrumentalização política do Poder Judiciário". Vereadores, deputados estaduais e federais aliados do PT participaram da manifestação.

"Elite branca"

O vereador Waldir Pires (PT) discursou em defesa de Dilma, a quem chamou de "mulher decente". "Nunca vi ninguém falar que Dilma tivesse feito uma safadeza", afirmou o petista.

Já o comunista Haroldo Lima, ex-deputado federal e ex-presidente da Agência Nacional do Petróleo (ANP), comparou o ato pró-Dilma aos protestos que pedem o seu impeachment.

"Vim olhando a cara de todo mundo aqui. Não vi as mocinhas loirinhas nem os rapazes bonitinhos. Vi trabalhadores", afirmou Lima. Um sindicalista presente disse depois que os protestos contra Dilma eram feitos pelos "bem nutridos".

Entre os que subiram em um dos trios, estava a deputada federal Alice Portugal (PCdoB), que pretende se candidatar a prefeita de Salvador e foi saudada como "futura prefeita" por Lima.

<GALERIA ID=20283/>

adblock ativo