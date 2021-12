Ato no Fórum Social começa com homenagem à vereadora Marielle

A Assembleia Mundial das Democracias, realizada no estádio de Pituaçu, em Salvador, dentro do Fórum Social Mundial (FSM2018), que deve reunir na noite desta quinta-feira, 15, o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma Rousseff, o governador Rui Costa, o ex-governador Jaques Wagner, além dos ex-chefes de Estado Manuel Zelaya, de Honduras e Rafael Correa, do Equador, começou há pouco com uma homenagem à vereadora Marielle Franco, do PSOL, assassinada na quarta, 14, por representantes de movimentos sociais.

A programação do evento nesta noite reunirá atrações culturais da Bahia para que, logo após, a cúpula petista e demais apoiadores ao ex-presidente iniciam um ato político de apoio a candidatura de Lula e contra sua possível prisão.

A previsão é a de que Dilma Rousseff discurse às 20h. Já o ex-presidente Lula deve subir ao placo às 21h30.

adblock ativo