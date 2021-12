Ato em Salvador é adiado e líderes do PT vão para Fortaleza

O ato em 'defesa da democracia' marcado para Salvador, com a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no próximo domingo foi adiado para ficar concentrado na manifestação que ocorre um dia antes, no sábado, em Fortaleza (CE), que também terá a presença de Lula.

Segundo o presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, ainda não há uma nova data para que o ato ocorra em Salvador. "Vamos avaliar os desdobramentos dos próximos dias e acertar uma nova data", disse ele.

A escolha por Fortaleza, explica Everaldo, decorre de uma reivindicação antiga dos dirigentes do PT cearense. "Eles tinham esse pedido de reforçar o ato lá em Fortaleza, argumentavam que Lula veio aqui várias vezes no ano passado. Então, decidimos acatar e vamos estar presentes no ato de Fortaleza", disse ele.

O ato é considerado regional e deverá ter lideranças políticas pró-governo de toda a região Nordeste. Além de Everaldo Anunciação, os líderes das bancadas do PT na Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Rosemberg Pinto, e na Câmara Federal, deputado Afonso Florence, devem marcar presença na manifestação "a favor da democracia e contra o golpe".

A presença do governador Rui Costa (PT) também é uma possibilidade, segundo Everaldo. Além dele, devem participar os governadores do Ceará, Camilo Santana (PT), do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), e da Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB) devem participar do ato.

Além desta manifestação, o ex-presidente Lula vai participar também da mobilização nacional "a favor da democracia e contra o golpe", amanhã, em Brasília.

adblock ativo