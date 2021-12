Um ato a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro reuniu manifestantes no Farol da Barra, em Salvador, na manhã deste domingo, 26. Organizada por grupos nas redes sociais, entre os quais o "Avança Brasil", a mobilização teve apoio do Partido Social Liberal da Bahia, mesma coligação do presidente.

Acompanhados por um trio elétrico, os manifestantes saíram do ponto de concentração, no Farol, por volta das 9h50. De lá, eles seguiram em direção ao Morro do Cristo, percurso com cerca de 1,2 km. Usando roupas com as cores verde e amarela, bandeiras do Brasil, e cartazes de "estamos com o mito" e "muda brasil", os ativistas gritaram palavras de ordem, cantaram o hino, fizeram um momento de oração pelo País e comemoraram a prisão do ex-presidente Lula.

De acordo com a organização, o ato sai em defesa da reforma da Previdência, do pacote anticrime proposto pelo ministro da justiça Sérgio Moro, apoio à operação Lava-Jato e às Medidas Provisórias MP 870/19 e 871/19, que pretendem reduzir o número de ministérios de 29 para 22, e combater a irregularidades em benefícios previdenciários, respectivamente.

Entre os políticos presentes estavam a deputada federal Dayane Pimentel e o deputado estadual Pastor Tom, ambos do PSL Bahia, assim como, o secretário do partido no estado, Alberto Pimentel. A organização do ato e Polícia Militar não informaram a estimativa de público.

Ato em apoio ao governo Bolsonaro reúne manifestantes no Farol da Barra | Foto: Divulgação/ATarde

