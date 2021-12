Atitude de Aécio foi 'ridícula', diz Wagner

O governador Jaques Wagner classificou de atitude "ridícula" o fato de o senador mineiro Aécio Neves (derrotado por Dilma Rousseff na eleição presidencial de outubro), do PSDB, ter convocado manifestação contra o PT em São Paulo, no domingo, 07, e não aparecer no ato.

"Na minha opinião, ficou até ridículo para o Aécio que ele convoca (a manifestação) e nem vai. Mostra bem o quanto ele é comprometido com suas bandeiras, que é bem a característica dele", disse ontem, após participar da solenidade de posse dos novos integrantes do Conselho de Cultura do Estado.

Wagner interpreta os atos contra Dilma como resultado do fato de o PSDB ainda não ter absorvido o resultado eleitoral. "Estão fazendo firula. Não acho bom porque o PSDB deveria ter a maturidade de quem já foi governo e hoje é oposição. Como do PT é exigido maturidade de quem já foi oposição e hoje é governo. Eles sabem como funcionam os dois lados, oposição e governo. O Brasil precisa rodar e vai rodar. Eleição tem de quatro em quatro anos. Aguardem os próximos quatro", disse Wagner.

"Em vez de falarem tão mal da gente, se credenciariam melhor perante a sociedade se eles estivessem realmente preparando um projeto administrativo e político que fosse realmente superior ao nosso. Ficar nos xingando não vai botar ninguém no poder", completou.

Negou

Wagner aproveitou para negar uma eventual medição de força com o ministro da Casa Civil, Aloizio Mercadante. "Tenho dez dias que não converso com Dilma. Vi uma matéria que foi reproduzida aqui de um outro jornal do sul. Não tem uma linha de verdade naquilo ali (eventual disputa de poder com Mercadante)".

Isso, segundo explicou, "primeiro que Mercadante não é louco, nem eu. Portanto, tem muito chão para andar para alguém já estar falando de (eleição presidencial) 2018. Eu tenho a melhor das relações com ele, acho que ele dá uma bela de uma contribuição. Imagino que ele ache a mesma coisa em relação à contribuição que eu dou aqui na Bahia para o projeto do PT, e já dei em nível nacional".

Repetiu: "Eu não estou disputando esse negócio. Na verdade, o que acontece? A gente teve uma vitória boa aqui, e as pessoas projetam: o cara escolhe o que quer. Não funciona assim. Eu estou preocupado em ajudá-la (presidente Dilma)".

Sobre as especulações em relação ao ministério que ocupará, disse que "nunca pediu" à presidente "Casa Civil, Desenvolvimento".

"Disse até para ela, eu posso estar sem pasta e ajudando. Não é a pasta em que vou estar que vai dar a dimensão do que eu vou poder contribuir. (No primeiro governo Lula) Eu fui para o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, deixando o Ministério do Trabalho e todo mundo dizia que eu era doido, por ter largado um ministério para assumir uma coisa que não tem orçamento, não tem nada. O resultado: eu estou aqui, com a terceira vitória (para governo do estado) no primeiro turno", afirmou.

Na visão de Wagner, "não é o posto que faz a figura, é a pessoa que faz o posto. Eu vi gente sentado em postos importantes que se queimaram. Eu não estou atrás (de ministério). Eu disse a ela, fique à vontade até porque aos mais próximos é sempre demandado o maior sacrifício".

