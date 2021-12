Associação baiana de empresas para obras

A Associação Baiana das Empresas de Obras Públicas (Abeop) publicou nota nos jornais baianos, na sexta, 20, cobrando do Estado o pagamento em atraso pelo serviços contratados, principalmente pela Conder (Companhia de Desenvolvimento Urbano), Sucab (Superintendência de Construções Administrativas) e Sudic (Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial). A Secretaria da Fazenda informou, em nota, que está trabalhando para regularizar os pagamentos.

De acordo com o presidente da Abeop, Heliton Lima, a dívida com as cerca de 50 empresas que integram a associação gira em torno de R$ 150 milhões. O atraso nos pagamentos varia de cinco a oito meses. Há cerca de quatro meses a maior parte das obras está parada. Nos município do interior são escolas, quadras poliesportivas, sistemas simplificados de abastecimento de água, bases comunitárias de segurança, entre outras construções médias e pequenas.

Em Salvador, estão paradas ou em ritmo lento obras da reforma da Feira de São Joaquim, a piscina olímpica que vai substituir a da antiga Fonte Nova, as obras de reforma do prédio da governadoria e Casa Civil, da igreja do Centro Administrativo, Palácio das Flores e a pista de atletismo da Vila Militar do Bonfim.

"“A maior parte das empresas está sem capital de giro. O governo continua inaugurando obras. O Estado pode até estar pagando as grandes empresas, mas as pequenas, que somos nós, são deixadas de lado"”, reclama Heliton. A maior parte das empresas da Abeop têm capital social de até R$ 10 milhões. Outro empresário, que preferiu o anonimato, afirma que o grosso das obras que sua empresa executou deveria ser pago com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que são carimbados –na proporção de 70% do governo federal e 30% do estado. "“Há cinco meses não se paga nada dessa fonte. Todas as obras de escolas estão paradas"”, afirma.

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que está trabalhando para regularizar os pagamentos: “A atenção da Sefaz, neste momento, está focada na regularização do fluxo de pagamentos, controlando despesas e ampliando receitas. "No campo das despesas estamos discutindo com cada secretaria sua necessidade de fluxo financeiro até o fim do ano, de modo a compatibilizar essa demanda com as disponibilidades do Estado"”.

A Sefaz salientou, ainda, o impacto da queda de receitas citando a redução do Fundo de Participação do Estado, cuja frustração foi de R$ 227 milhões, e a perda de R$ 200 milhões de arrecadação este ano por conta da redução das tarifas de energia.

Assembleia

Líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Zé Neto (PT) afirma que as dificuldades de caixa do Estado não são um caso isolado e sim resultado do contexto nacional. “"A situação está ruim para todos. Houve uma desoneração significativa que afetou os repasses para estados"”, diz Neto.

Segundo o deputado, os cortes de gastos e ajuste fiscal em curso, com um contingenciamento de R$ 350 milhões, deverão normalizar o fluxo de caixa até novembro. “Somos um dos estados com melhor perfil de dívida e vamos dar a volta por cima”.

O deputado oposicionista Carlos Gaban (DEM) não crê que o estado feche as contas de 2013 no verde. "“O governo está completamente sem rumo. Está em colapso financeiro"”, diz.

adblock ativo