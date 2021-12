Assessor de Jair Bolsonaro é responsável por página de fake news nas redes sociais

O assessor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Tercio Arnaud Tomaz, é apontado como responsável por alguns dos perfis que divulgavam fake news. Nesta quarta-feira, 8, uma das páginas que o Facebook derrubou em investigação que levou à remoção de uma rede de contas falsas relacionadas ao PSL e a gabinetes do clã Bolsonaro, tinha Tomaz como responsável. Ele também é um dos integrantes do chamado gabinete do ódio.

A retirada do conteúdo ocorreu no Facebook e Instagram, Tercio Arnaud Tomaz foi o único responsável pelas páginas identificado na investigação que trabalha diretamente com o Presidente da República. Ele também administrou as redes sociais de Jair Bolsonaro na eleição de 2018. Antes, trabalhou no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), no Rio de Janeiro, no cargo de auxiliar de gabinete.

Sua página no Facebook, "Bolsonaro Opressor 2.0", com mais de 1 milhão de seguidores, foi excluída. Nela, continham conteúdos a favor do presidente, ataques a adversários políticos e divulgação de notícias falsas. Tomaz ainda era responsável pela página "@bolsonaronewsss", com 92 mil seguidores no Instagram, também derrubada pelo Facebook.

