Assessor de Bolsonaro, Arthur Weintraub afirma ter recebido ameaças de morte

O assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, Arthur Weintraub, afirmou na manhã deste domingo, 1º, que tem recebido ameaças de morte desde 2017. A declaração foi publicada em sua conta no Twitter, e aponta que intimidação se estende à sua família, incluindo o Ministro da Educação, Abraham Weintraub, seu irmão.

"Eu, meu irmão e nossa família recebemos contínuas ameaças de morte e violência desde 2017, quando começamos a dar apoio científico ao então Deputado Bolsonaro. Foram pra cima do meu irmão, minha cunhada e sobrinhos (uma das meninas com 8 anos) em Santarém. Alguma menção da mídia?", postou.

Arthur, que também é professor da Univerdidade de São Paulo (USP), fez referência à profissão para questionar a postura da mídia e da Organização das Nações Unidas (ONU) de uma suposta omissão diante do caso.

"Somos professores (incluindo minha cunhada). Ameaça de morte a professor, se fosse de esquerda, as galáxias se moveriam, mídia, ONU, ongs. Mas não ficamos de mimimi", pontuou o assessor.

As declarações receberam apoio de um dos filhos do presidente, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, que respondeu à postagem. "Óbvio que não. O pior, ouso acreditar que estimulam que algo pior aconteça. Está é a resposta clara para citar notícias de A e ignoraram solenemente, B, quando não estimulam abertamente alguns 'jornalistas' ao cometimento de crimes".

Arthur Weintraub ocupa o cargo de assessor especial de Bolsonaro desde agosto do ano passado.

