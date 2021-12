Assembleia vota orçamento e PEC dos servidores nesta quinta

O presidente da Assembleia Legislativa Marcelo Nilo (sem partido) anunciou nesta quarta-feira, 16, a pauta da Casa desta quinta-feira, 17, que vai apreciar projetos importantes.

Pela manhã haverá discussão da Lei do Orçamento de 2016 do estado nas comissões técnicas. A sessão extraordinária começa às 12h05 para discutir e votar o 1° turno do orçamento e da PEC que propõe mudanças no Estatuto dos Servidores, além do requerimento de urgência do projeto sobre o prêmio por desempenho do policial.



No dia 29 estão previstas a votação do segundo turno do orçamento e a PEC dos servidores. O presidente informou que a segurança na Casa será reforçada para evitar os conflitos ocorridos na semana passada quando grupos de manifestantes invadiram a tribuna de imprensa e o plenário para protestar.



No almoço de final do ano com os jornalistas, Nilo disse que 2015 foi muito ruim em diversos campos, mas assinalou que o ano teria sido, na sua avaliação, "muito produtivo" na Assembleia.



Foram realizadas 126 sessões ordinárias e 20 plenárias, além de 82 especiais, 28 projetos de lei do Executivo, um do Ministério Público e quatro do Tribunal de Justiça foram apreciados, além de 106 de iniciativa dos próprios deputados.

