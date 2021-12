Assembleia: Marcelo Nilo e Rosemberg Pinto trocam ironias

Esquentou a disputa pela presidência da Assembleia Legislativa do Estado. O deputado Marcelo Nilo (PDT), que tentará seu quinto mandato consecutivo, contabiliza 52 votos. Segundo ele, até o momento somente a bancada do PT e o deputado Pastor Sargento Isidório de Santana (PSB) não votariam nele. A bancada do PT deve votar no deputado Rosemberg Pinto, vice-líder do governo, e Isidório nele próprio já que não pretende retirar sua candidatura.



"Rosemberg, aqui, não ganha nem para inspetor de quarteirão", provocou Nilo, achando que a Executiva estadual do PT não foi leal com ele. "Ela lançou a candidatura de Rosemberg sem me dar satisfação, eu que sou parceiro do PT", disse.



Irônico, alegou que reservará a 4ª Secretaria da Mesa Diretora para o PT, mas não pretende procurar o partido para compor a chapa.



Nas eleições passadas, disse Nilo, o PT lançava candidatos e no final desistia e entrava na chapa indicando o terceiro secretário.



O pedetista contou ter conversado com o governador eleito Rui Costa (PT) e ele teria dito o seguinte: "Marcelo, você me pediu que não me metesse na eleição. Estou cumprindo".



Arrogante



Rosemberg viu arrogância nas declarações de Nilo. "Eu sempre digo que a arrogância é inimiga do caminho longo. A humildade sempre leva a gente a uma estrada muito comprida. Creio que o deputado Marcelo Nilo tem todo o direito de achar qualquer coisa, mas uma coisa ele tenha certeza: nós vamos fazer uma disputa com muita tranquilidade", declarou.



Ao ser indagado se tem chance de vencer, o petista foi enfático: "Lógico!". Ponderou que o fato de o adversário ter obtido assinaturas de apoio de vários colegas não significa nada. "Assinar o papel dele, até eu assino. Significa que credibilizaram um deputado para concorrer a um pleito. O que vale não é lista, é voto na urna. Ele está precisando descansar", declarou.



A eleição é por voto secreto no dia 2 de fevereiro de 2015. Indagado sobre qual seria sua posição em relação à disputa, o líder do governo Zé Neto (PT) procurou se esquivar do assunto.



No entanto criticou o fato do processo ter sido deflagrado muito antes da eleição . "Tenho dito que o processo foi apressado. É preciso considerar que os novos deputados eleitos esse ano, ainda vão tomar posse. No momento estou preocupado com a votação e aprovação do Orçamento do Estado que precisa ocorrer até o fim da atual legislatura", disse.

