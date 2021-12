Assembleia Legislativa aprova PEC dos servidores em 1º turno

A Assembleia Legislativa da Bahia aprovou nesta quinta-feira, 17, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que extingue a estabilidade financeira para servidores que venham a ingressar no Estado e estabelece regras de transição para quem já faz parte do quadro funcional.

Foram 41 votos favoráveis e 14 contrários, todos da bancada de oposição. Ao final da sessão, um grupo de servidores que acompanhou a votação vaiou os deputados da bancada governista e se posicionou próximo à sala do cafezinho, por onde os deputados costumam acessar o plenário.

Os deputados, porém, adotaram um caminho alternativo para evitar os protestos dos servidores.

Votação na quarta

A votação da PEC em segundo turno está prevista para a próxima quarta, 23, às vésperas do Natal. Apesar da presença de servidores, a mobilização foi muito inferior à ocorrida no dia 9.

Na quarta, 16, a presidente da Federação dos Trabalhadores Públicos da Bahia (Fetrab), Marinalva Nunes, reuniu-se com representantes do governo para negociar, entre outros pontos, o fim do limite de dois mandatos para quem ocupa cargos de direção sindical.

