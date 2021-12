Assembleia chega enfim a acordo sobre votação do orçamento 2014

Após mais uma rodada intensa de negociações, os deputados tendiam a aprovar, em primeiro turno, nesta quarta-feira, 22, o orçamento 2014 do estado e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com a reserva de 0,6% da receita corrente líquida para emendas impositivas dos deputados.



A expectativa era sinalizada por parlamentares da base e da oposição, mas a votação não foi concluída até o fechamento da reportagem.



O principal entrave para qualquer tentativa de acordo foi a resolução aprovada na madrugada da última terça-feira.



De acordo com o texto, não promulgado pelo presidente da Assembleia, deputado Marcelo Nilo (PDT), destaques em emendas precisariam ser apresentados com a assinatura de 32 deputados, o que, segundo a oposição, inviabilizava a atuação da minoria.



Conforme indicação do líder oposicionista, Elmar Nascimento (DEM), os entendimentos foram iniciados com o acordo para o arquivamento da proposição, que rendeu desgastes entre a minoria e a bancada de governo.



Vencida a primeira etapa, foram reiniciadas as negociações para a votação do orçamento 2014, incluindo as emendas impositivas. O pleito, de autoria do deputado Euclides Fagundes (PDT) e com parecer favorável do deputado Fabrício Falcão (PCdoB), ambos da base governista, dependia de negociação com setores do Executivo, que tentavam limitar valor das emendas a R$ 1,2 milhão.



Enquanto a costura para que o montante fosse acordado acontecia, o texto da PEC era submetido à análise por parte do governo e, até a finalização da reportagem, o percentual de 0,6% da receita corrente líquida seria apresentado na redação final. "Vou pagar para ver o 0,6%", afirmou o líder do governo, Zé Neto (PT).



Reserva



De acordo com os deputados consultados pela reportagem, o indicativo para a aprovação da PEC, com o percentual de 0,6%, atendia aos interesses da oposição, porém ainda enfrentava resistência entre os deputados da base do governo. O líder da maioria, todavia, apontou que assunto seria superado antes da apreciação.



De acordo com a redação da PEC das emendas impositivas, os deputados devem observar, ao propor as alterações, percentuais reservados para setores da saúde (50%) e educação (25%), com o restante (25%) sem uma destinação especificada.

adblock ativo