Assembleia aprova projeto que reajusta impostos e taxas

Os deputados governistas da Assembleia Legislativa aprovaram por 35 votas a 13, na noite desta quarta-feira, 19, projeto de lei que cria taxa de incêndio cobrada diretamente na conta de energia elétrica, o aumento de um ponto percentual sobre a alíquota do ICMS cobrado na telefonia, fax e televisão por assinatura.

Além disso, o projeto de lei busca reajustar em 1,5% a taxa para doação de bens entre parentes e estipula percentuais do imposto sobre transmissão causa mortis (em caso de morte) variável em relação ao valor do espólio do parente. As medidas, defende o governo, visam compensar perdas oriundas da desoneração de tributos definida pelo governo federal.

A previsão do presidente da Casa, Marcelo Nilo (PDT) era a de que o ano legislativo finalizasse ontem, mas sem acordo de líderes de bancada para votar outras matérias, houve dificuldade.

O governo pretendia, ainda, colocar em votação o projeto de autorização de crédito junto ao banco do Brasil no valor de R$ 1,1 bilhão para investimento, segundo o texto, nas áreas de Segurança Pública e mobilidade de Salvador, segundo o líder da oposição Zé Neto (PT).

O projeto não especifica, porém, para quais projetos os recursos serão destinados, por isso os deputados oposicionistas, de olho na garantia de execução desses recursos, destinados para a capital, governada pelo DEM a partir de 2013, não chegaram a um acordo com os governistas. Em razão disso, esse projeto e a Lei Orçamentária Anual (LOA), deverá ser votado somente semana que vem ou após festejos de fim de ano.

"O governo tenta aprovar um projeto desta importância (reajuste e criação de impostos) a toque de caixa. Até o relatório do projeto é obscuro. Isso é o reflexo do improviso do governo", acusa o lpider da oposição Paulo Azi (DEM). De fato, os projetos não trazem no corpo do texto quanto o governo pretende arrecadar e para onde irão os recursos.

Mudanças - No caso da taxa de incêndio que incide na conta de energia, imóveis cujo consumo ultrapasse 2.400 kwh por ano passam a pagar R$ 0,50 por cada 100 kwh consumidos a mais, no caso dos residenciais, e a pagar R$ 0,90 a mais caso sejam não residenciais. Além disso, o ICMS da telefonia passa de 25% para 27%.

O governo mudou as alíquotas para Imposto sobre Transmissão de Direito. Para as doações de bens e direitos cuja alíquota hoje é de 2% passa a 3,5%. Já para as transmissões causas mortis, serão praticadas três faixas de alíquotas: 4% para espólio de R$ 100 mil a R$ 200 mil; 6% para espólio de R$ 200 mil a R$ 300 mil e 8% para espólio acima de R$ 300 mil.

