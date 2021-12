Assembleia aprova contas de Wagner de 2011 e 2012

As contas dos anos fiscais de 2011 e 2012 do governador Jaques Wagner foram aprovadas por maioria na sessão de nesta terça-feira, 25, da Assembleia Legislativa da Bahia. Na votação do ano de 2011, o placar foi de 35 a 3 pela aprovação. na de 2012, 40 a 3.

O deputado Carlos Gaban (DEM), vice-líder da oposição, tentou convencer os colegas a desaprovarem as contas porque na sua análise o governo teve nos dois anos "gestões desastrosas". Lembrou que 2011 foi o ano da longa greve dos professores estaduais de 115 dias que teria sido provocada pela redução de recursos para a área. Ele leu parte do voto em separado do conselheiro França Teixeira, do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que apontou redução de 25,89% da Receita Líquida de Impostos em 2011, em relação ao ano anterior dos recursos destinados à educação.

Gaban criticou ainda o deficit de 4.324 leitos na área da saúde naquele ano, o alto índice de criminalidade no Estado e o que chamou de "excessiva" contratação de servidores pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). Qualificou a gestão dos dois anos como péssimas. Seu colega Carlos Geílson (PTN) reforçou as críticas alegando que a situação do Estado seria resultado da má gestão.

A estratégia dos deputados governistas foi não debater a análise das contas com os deputados da oposição para apressar sua aprovação.

