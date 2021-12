Assembleia aprova ampliação do número de beneficiários do Planserv

A Assembleia Legislativa da Bahia aprovou, na última quarta-feira, 6, o projeto de lei do Executivo que amplia o público beneficiado pelo Planserv - o plano de assistência à saúde do servidor público do Estado.



Agora, além dos servidores efetivos (concursados), poderão continuar usufruindo do plano, após a aposentadoria, os empregados que ocuparem cargos comissionados por no mínimo dez anos.



A proposta também permite que os comissionados já aposentados, desde que tenham exercido dez anos na função, possam continuar usando o plano.



O projeto do governo acatou parcialmente três emendas propostas pela bancada da oposição. Foi reduzida de dez para dois anos sem interrupção a exigência original do exercício do cargo comissionado.



Autor da emenda que flexibilizou o acesso ao plano de assistência médica, o deputado Carlos Gaban (DEM) disse que levou em conta dois fatores.



Primeiro, assegurar o benefício na aposentadoria dos comissionados, que podem perder a função a cada troca de governo, e o fato desses servidores já terem garantida a estabilidade econômica, passando a incorporar a gratificação nos salários após dez anos na função.



"Achamos que isso era justo. Agora, o benefício fica assegurado logo que o empregado completar dez anos na função, sequenciados ou não", explicou o deputado.



O líder do governo, deputado Zé Neto (PT), informou que esta é mais uma iniciativa do governo estadual para modernizar e manter equilibradas as contas do Planserv.



O petista lembrou que, em 2011, o Executivo aprovou um outro projeto que instituiu cotas de contribuição dos servidores usuários do plano, para garantir a qualidade dos serviços prestados.



Na época, segundo ele, o Planserv perdia, em média, R$ 8 milhões por mês devido ao uso inadequado do cartão do plano e dos seus serviços. "Hoje ele é superavitário", diz Zé Neto.



A Secretaria de Administração informou, por intermédio da assessoria de imprensa, que o Planserv tem um orçamento mensal da ordem de R$ 95 milhões, dos quais um terço bancado pelo governo e o restante por contribuições dos servidores.



O governo ainda não fez, segundo a assessoria, um levantamento de quantos comissionados já seriam beneficiados com o projeto aprovado, mas informou que não haverá redução no aporte de recursos ao plano.



Atualmente o Planserv tem em sua carteira de clientes 473 mil beneficíários, entre servidores ativos, inativos e dependentes.

Amparo



Presidente da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia (Fetrab), Marinalva Nunes aprovou a medida, embora mantenha a critica quanto ao elevado número de comissionados na administração estadual.



"Acho justo que os comissionados, que já completaram o tempo ou estão perto de se aposentar, tenham direito a continuar usando o Planserv", disse Marinalva.



A dirigente assinala que a maioria deles teria dificuldade de bancar um plano de saúde privado. "Achei positivo, porque eles estão sendo amparados na fase da vida mais difícil para o trabalhador".



Marinalva Nunes assinalou, contudo, que a categoria continuará lutando para que os cargos comissionados sejam ocupados por servidores efetivos concursados.

