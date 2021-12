“As equipes da PGR têm atuado com firmeza e sem fazer alarde”, diz Augusto Aras

O procurador-geral da República, Augusto Aras, completou um ano e meio à frente da PGR na última semana, numa gestão marcada pela discrição e por tensionamentos internos. Nesse período, o baiano Augusto Aras se destacou por sua atuação cautelosa, sobretudo, em torno de questões envolvendo o presidente da República, Jair Bolsonaro, e a operação Lava Jato.

O PGR também pressionou o Conselho Superior do Ministério Público Federal (MPF) para a mudança das grandes investigações de casos de corrupção, com a centralização em Brasília. De acordo com o procurador-geral, as “equipes da PGR têm atuado com firmeza, com respeito ao devido processo legal e sem fazer alarde”, numa cutucada em seus antecessores, que abusavam da superexposição na mídia.

Ao longo dos últimos 18 meses, a Procuradoria-Geral da República realizou 31 operações contra agentes com foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ), para combater crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. Os números apresentados pelo comandante do MPF tentam contrapor as críticas de que o órgão perdeu poder de atuação. Nesse período, foram deflagradas, em média, duas operações policiais por mês – desconsiderando os meses de recesso do Judiciário.

Oito operações foram autorizadas por ministros do Supremo, como nos casos da Descalabro, voltada à apuração de supostos desvios de emendas parlamentares na área da saúde no Maranhão, da Grand Bazaar, que mirou pagamentos indevidos a um parlamentar feitos por pessoas envolvidas em fraudes a fundos de pensão, e da Alaska, que também investigou pagamentos a parlamentares supostamente em troca de apoio político. Houve, ainda, o cumprimento de mandados de busca e apreensão para esclarecer se houve organizadores e financiadores de atos antidemocráticos registrados no ano passado.

Já o STJ autorizou a deflagração de 23 operações policiais a pedido da PGR, com destaque para as que visaram investigar irregularidades envolvendo juízes, desembargadores e membros de tribunais de contas. Nesse contexto está a Operação Faroeste, a maior investigação já realizada contra membros do Judiciário, responsável por desbaratar um esquema de venda de decisões judiciais no Tribunal de Justiça da Bahia. Na atual gestão, a PGR assinou 28 acordos de colaboração premiada que contribuirão para desvendar esquemas criminosos, responsabilizar autoridades com foro perante esses tribunais e recuperar valores desviados dos cofres públicos.

Como balanço da atuação da Procuradoria-Geral da República estão ainda as medidas adotadas para apurar supostos desvios de recursos da saúde, usados no combate à pandemia da covid-19. Aí estão as operações ligadas à investigação que afastou do cargo, por decisão da Corte Especial do STJ, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC).

Segundo o procurador-geral da República, o trabalho na área criminal vem sendo realizado sem desrespeitar o sigilo das informações e os direitos fundamentais dos investigados. “Há uma alta taxa de acolhimento, pelo Judiciário, dos pedidos formulados pelo órgão, como no caso de medidas cautelares, o que demonstra que as investigações são bem fundamentadas”, afirma o baiano Augusto Aras.

