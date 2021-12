Artistas e empresários dão boas-vindas a ACM Neto

Alguns artistas baianos, como Daniela Mercury, Carlinhos Brown, Manno Góes e Bell Marques, vão estar em um evento de boas-vindas para o prefeito eleito ACM Neto. A ideia do encontro é promover ações positivas (empresariais e políticas) para fortalecer o Carnaval e o verão de Salvador no próximo ano. E, para isso, querem o apoio do novo comandante da cidade, que vai tomar posse em 1º de janeiro de 2013.

De acordo com André Simões, diretor-executivo da Associação Brasileira do Entretenimento (ABRE-BA), o evento também será uma oportunidade para que os atores do entretenimento demonstrem apoio a Neto. "Queremos que o novo prefeito saiba que estamos dispostos a oferecer uma colaboração para mudar e ampliar as ações que beneficiem o entretenimento", pontuou ele, acrescentando que o setor também visa fortalecer, na nova gestão, a relação entre os setores público e privado.

Os produtores e colaboradores do lazer baiano também devem sinalizar projetos, como o Afródromo, que é a criação de um novo circuito no Carnaval 2013 e que seria abrigado no bairro do Comércio. O projeto, que já foi apresentado por Carlinhos Brown e outros representantes de blocos afro que compõem o Afródromo à atual administração da cidade, comando por João Henrique, ainda não teve sua execução confirmada. Para acelerar esse debate e concretizar o projeto, Brown deve falar da ação durante a cerimônia.

Além dos artistas, associações parceiras do turismo, hotelaria e marketing promocional, membros do conselho do Carnaval, blocos, camarotes e empresários do setor devem comparecer ao evento, que vai acontecer a partir das 17 horas desta terça-feira, 11, no Salão Ondina do Othon Palace, em Ondina. O encontro será só para convidados.

